Как увидеть, кем ты был в прошлой жизни? Все секреты регрессивного гипноза

Сколько раз вы хотели вернуться в прошлое, чтобы исцелить полученные раны и сделать жизнь в настоящем времени более счастливой? Некоторые люди пытаются просто смириться с негативным опытом, а кто-то решает всё-таки что-то изменить и прибегает к крайним мерам – регрессивному гипнозу. Данный процесс предполагает полное погружение человека в состояние транса, при котором пациент имеет возможность окунуться в воспоминания и в пережитые ранее моменты. Интересно, а действует ли такой метод на самом деле? Работник журнала Vice Шамани Джоши решил на собственном опыте проверить эффективность данного способа исцеления старых ран. Такая идея к мужчине пришла спонтанно. Его подруга попробовала регрессивный гипноз и рассказала, что во время сеанса она была погружена в другое временное пространство и в жизнь совершенно незнакомого человека. Журналист был впечатлён рассказом и, несмотря на свой скептицизм к псевдонауке, все-таки решил провести данный эксперимент.

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Как работает регрессивный гипноз За помощью Джоши обратился к Тейе Приядаршини. Это сертифицированный мастер по терапии регрессии прошлых жизней. Она использовала технику квантового гипноза Долореса Кэннона, которая направлена на помощь пациенту в нахождении внутреннего «Я» и в исправлении различных недугов. Эта методика действует за счёт «обращения» к прошлым жизням и извлечения из своего «путешествия» определённых уроков. Сама Приядаршини утверждает, что таким способом исцелила большое количество своих пациентов. На все вопросы журналиста, как работает данный механизм, женщина отвечала просто: «Квантовая физика». Принцип здесь таков: одна частица может существовать в разных пунктах измерения, а точка наблюдения воспринимается как реальность. То есть человек может путешествовать во времени, но при этом быть только наблюдателем за происходящим.

Фото: pixabay.com

Как проходил эксперимент Поскольку опыт проводился в условиях пандемии коронавируса, весь сеанс проходил через конференцию в Zoom, где кроме журналиста и специалиста были ещё три человека. Изначально Приядаршини попросила участников видеозвонка представить несколько картин: оживлённая улица города, рыбацкая пристань, вокзал и карусель. У всех пациентов возникли в голове совершенно разные ассоциации, чего и пыталась добиться женщина. Затем Приядаршини попросила своих клиентов приглушить свет, лечь на спину, закрыть глаза и подумать о комнате, в которой они находились, представляя при этом пустую стену с открытой дверью. Именно эта часть воображаемого здания и должна была служить проходом в неизведанную часть сознания. После крика женщины «Теперь вы входите в свою прошлую жизнь» журналист почувствовал, как его тело немеет, а закрытые глаза начинают дрожать. Позже Шамани увидел хижину, и первая его мысль была о том, что так когда-то выглядел его дом. Позже мужчине показалось, что он на деревенской ярмарке танцует «с какими-то женщинами в фартуках».

Фото: pixabay.com