На коньках с трёх лет. Всё о жизни известной фигуристки Анны Щербаковой

Новости России. Катарина Витт говорила: «Фигурное катание – это смесь искусства и спорта». И она несомненно права. Ведь чтобы достичь мирового признания в данной сфере, необходимо всецело отдавать себя этому занятию. Известная фигуристка Анна Щербакова, выступающая в одиночном катании, смогла справиться со всеми трудностями. Благодаря своей целеустремлённости девушка в 17 лет уже занимает первую строчку в рейтинге ISU и имеет множество наград, среди которых золотая медаль на чемпионате мира по фигурному катанию.

Фото: instagram.com/anna__shcherbakova_

Семья Родилась Анна 28 марта 2004 года в Москве. Станислав, отец девушки, всегда увлекался физикой, а её мама закончила МГУ, связав свою жизнь с географией. Поэтому Анна – единственный член семьи, который решил реализовать себя в профессиональном спорте. Также фигуристка имеет двух сестёр: старшую зовут Инна, а младшую – Яна.

Фото: instagram.com/anna__shcherbakova_

Начало пути Познакомилась с фигурным катанием девушка случайно. Провожая вместе с родителями старшую сестру на тренировку, трёхлетняя Аня тоже решила попробовать встать на коньки. После этого девочка ещё четыре года ходила на занятия и участвовала в различных локальных соревнованиях.

Фото: instagram.com/anna__shcherbakova_

Родители Щербаковой заметили любовь дочери к этому виду спорта и в 2013 году отдали её к знаменитому российскому тренеру Этери Тутберидзе.

Фото: instagram.com/anna__shcherbakova_

Сезон соревнований с 2017 по 2018 год Начало карьеры у девушки выдалось не самым удачным. Сразу после открытия нового сезона Анна сломала ногу. Реабилитация от полученной травмы заняла полгода, однако начинающая фигуристка не сдавалась. В январе 2018 года она заняла 13 место в первенстве России, которое проходило в Саранске. А уже через месяц девушка вырвала победу в финале Кубка России.

Фото: isu.org

Сезон соревнований с 2018 по 2019 год В этом сезоне спортсменка одержала победу на этапах Гран-при в Словакии и Канаде. Этими достижениями девушка обеспечила себе участие в финале, где попробовала исполнить четверной лутц, но не смогла, в результате чего заняла пятое место.

Фото: isu.org

Чемпионат России по фигурному катанию у Анны прошёл более успешно – на данных соревнованиях она смогла успешно прыгнуть лутц и оказалась лучшей среди всех юниоров. В марте 2019 года девушка участвовала в чемпионате мира в Хорватии, где заняла второе место, набрав суммарно 219.94 балла.

Фото: instagram.com/anna__shcherbakova_

Сезон соревнований с 2019 по 2020 год Дебют фигуристки в состязаниях для старших спортсменов оказался весьма удачным. Анна стала первой на турнире в Италии. В октябре 2019 года девушка также заняла лидирующую позицию на этапе Гран-при в Лас-Вегасе. Она покорила зрителей и судей первоклассным выполнением сложных элементов, среди которых был каскад из четверного лутца и тройного тулупа. Далее была победа на этапе Гран-при в Китае, а в финале данных соревнований фигуристка заняла второе место, уступив золотую медаль Алёне Косторной. Щербакова выиграла золото на этапе Гран-при в Китае. Туктамышева – третья

Фото: instagram.com/anna__shcherbakova_

На чемпионате Европы в Австрии девушка также получила серебро, однако в произвольной программе она оказалась первой. Здесь Анна побила собственный же рекорд за самый дорогой прыжок в женском одиночном фигурном катании, который оценили в 19.31 балла. В финале Гран-при весь пьедестал заняли ученицы Тутберидзе, золото у Косторной

Фото: isu.org

Сезон соревнований с 2020 по 2021 год Первая победа в данном сезоне была одержана на Кубке России, который проходил в Сызрани. В ноябре 2020 года девушка собиралась выступать на этапе Гран-при, однако по состоянию здоровья она вынуждена была пропустить соревнования. У Анны обнаружили пневмонию, тест на коронавирус оказался отрицательным.

Фото: isu.org

В декабре того же года Щербакова стала трехкратной чемпионкой России, суммарно набрав 264.10 балла. В марте 2021 года девушка победила на чемпионате мира, который прошёл в Стокгольме. А в следующем месяце в Осаке команда России на чемпионате мира по фигурному катанию стала лучшей – Анна выиграла короткую и произвольную программы.

Фото: isu.org

Увлечения фигуристки Аня очень любит животных. Много лет любимицей семьи была собака Бони. К сожалению, в апреле 2020 года пёс ушёл из жизни, о чём спортсмена рассказала в Instagram.

Фото: instagram.com/anna__shcherbakova_

Теперь больше внимания достаётся кошкам Мафии и Шайни.

Фото: instagram.com/anna__shcherbakova_

Фото: instagram.com/anna__shcherbakova_

А ещё семья взяла новую собаку – Сэнди.

Фото: instagram.com/anna__shcherbakova_