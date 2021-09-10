Как очистить золото в домашних условиях? 5 простых способов вернуть прежний вид вашим украшениям

Когда мы покупаем золотое украшение, то надеемся, что оно будет дополнять наши образы ещё многие годы. Однако время берёт своё, и рано или поздно драгоценности перестают так ярко блестеть и теряют презентабельный вид. Чтобы подарить вашим украшениям вторую жизнь, мы подготовили для вас пять действенных способов, которые точно помогут справиться с данной проблемой. Совет № 1 Чтобы придать золоту прежнее сияние, необходимо добавить в стакан с горячей водой две столовые ложки соли. А после окунуть в полученный раствор ваше украшение и оставить его приблизительно на 12 часов. Позже прополощите изделие в чистой воде – и готово!

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Совет № 2 Здесь вам понадобится нашатырный спирт. Это самый простой способ избавиться от чёрных пятен на драгоценностях. Нужно в стакан воды добавить пять капель нашатырного спирта, после чего опустить в полученную смесь украшение и оставить его на полчаса. Последний шаг: промыть золото в воде и насухо его вытереть. Совет № 3 Для этого способа вам понадобится всего лишь зубная паста. Этот механизм чистки будет эффективен, если на украшении появились лишь небольшие загрязнения. Чтобы от них избавиться, нужно нанести на тканевую салфетку зубную пасту и протереть украшение. И, конечно, в конце его необходимо прополоскать и насухо вытереть.

Фото: pixabay.com

Совет № 4 Для этого способа нужен девятипроцентный уксус, в который необходимо погрузить украшение и оставить его на 15 минут. После этого золото нужно тщательно вымыть. Совет № 5 Золотые изделия можно также очистить с помощью перекиси водорода. Этот способ является одним из самых эффективных и простых. В стакан воды нужно добавить три столовых ложки перекиси водорода и ложку любого моющего средства (но в его составе не должна присутствовать хлорка). В полученный раствор положите ваше украшение и оставьте на 20 минут. Промойте, вытрите – и ваши драгоценности снова засияют!

Фото: pixabay.com