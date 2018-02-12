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Триумф Медведевой и Загитовой. Российские фигуристы завоевали серебро в командных соревнованиях на ОИ

12 февраля 2018 07:56
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Новости России. Российские фигуристы завоевали олимпийскую медаль в командном турнире. Серебро фигуристов стало второй медалью в копилке российской сборной.

В сумме команда России набрала 66 баллов.

Золото в командном турнире завоевала команда Канады с результатом 73 балла, а третьими стала сборная США с 62 очками.

Фигуристы показали фото с олимпийского пьедестала

Триумф Медведевой и Загитовой. Российские фигуристы завоевали серебро в командных соревнованиях на ОИ-1

Фото: instagram.com/guberniev_dmitry

Решающий вклад в итоговую расстановку сил привнесли российские фигуристки-одиночницы Евгения Медведева и Алина Загитова и спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Спортсмены стали лучшими в своих дисциплинах и заработали по 10 баллов для команды.

Евгения Медведева установила рекорд в короткой программе. Предыдущее достижение также принадлежало 18-летней российской фигуристке.

Триумф Медведевой и Загитовой. Российские фигуристы завоевали серебро в командных соревнованиях на ОИ-4

Фото: instagram.com/guberniev_dmitry

В комментарии изданию «Р-Спорт» Медведева рассказала, что на соревнованиях существует «магия».

Евгения Медведева:
Мы ехали, чтобы почувствовать магию Олимпиады, и она действительно есть. Мы ее создаем сами, поддерживая друг друга. Я рада находиться в этой команде.

Третий результат в своей дисциплине показала танцевальная пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Одиночник Михаил Коляда занял восьмое место в своем сегменте.

Триумф Медведевой и Загитовой. Российские фигуристы завоевали серебро в командных соревнованиях на ОИ-7

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что «теперь ждем победы».

Дмитрий Губерниев:
Серебро!!! Молодцы!!! Вторая медаль у нашей сборной!!!! В командных соревнованиях фигуристов!!! Бронза есть, теперь ждём победы!!! Вперёд!!!! Команда, без которой нам не жить!!! Вперёд!!!

На Олимпиаде-2014 команда России завоевала золото. В программу ОИ эта дисциплина впервые была включена именно в Сочи.

Как проходили соревнования – смотрите здесь.

# Фотофакт # Евгения Медведева # Зимняя Олимпиада – 2018 # Алина Загитова

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