Триумф Медведевой и Загитовой. Российские фигуристы завоевали серебро в командных соревнованиях на ОИ

Золото в командном турнире завоевала команда Канады с результатом 73 балла, а третьими стала сборная США с 62 очками.

Новости России. Российские фигуристы завоевали олимпийскую медаль в командном турнире. Серебро фигуристов стало второй медалью в копилке российской сборной.

Решающий вклад в итоговую расстановку сил привнесли российские фигуристки-одиночницы Евгения Медведева и Алина Загитова и спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Спортсмены стали лучшими в своих дисциплинах и заработали по 10 баллов для команды.

В комментарии изданию «Р-Спорт» Медведева рассказала, что на соревнованиях существует «магия».

Евгения Медведева:

Мы ехали, чтобы почувствовать магию Олимпиады, и она действительно есть. Мы ее создаем сами, поддерживая друг друга. Я рада находиться в этой команде.

Третий результат в своей дисциплине показала танцевальная пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Одиночник Михаил Коляда занял восьмое место в своем сегменте.