Триумф Медведевой и Загитовой. Российские фигуристы завоевали серебро в командных соревнованиях на ОИ
Новости России. Российские фигуристы завоевали олимпийскую медаль в командном турнире. Серебро фигуристов стало второй медалью в копилке российской сборной.
В сумме команда России набрала 66 баллов.
Золото в командном турнире завоевала команда Канады с результатом 73 балла, а третьими стала сборная США с 62 очками.
Фигуристы показали фото с олимпийского пьедестала
Фото: instagram.com/guberniev_dmitry
Решающий вклад в итоговую расстановку сил привнесли российские фигуристки-одиночницы Евгения Медведева и Алина Загитова и спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Спортсмены стали лучшими в своих дисциплинах и заработали по 10 баллов для команды.
Евгения Медведева установила рекорд в короткой программе. Предыдущее достижение также принадлежало 18-летней российской фигуристке.
Фото: instagram.com/guberniev_dmitry
В комментарии изданию «Р-Спорт» Медведева рассказала, что на соревнованиях существует «магия».
Евгения Медведева:
Мы ехали, чтобы почувствовать магию Олимпиады, и она действительно есть. Мы ее создаем сами, поддерживая друг друга. Я рада находиться в этой команде.
Третий результат в своей дисциплине показала танцевальная пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Одиночник Михаил Коляда занял восьмое место в своем сегменте.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что «теперь ждем победы».
Дмитрий Губерниев:
Серебро!!! Молодцы!!! Вторая медаль у нашей сборной!!!! В командных соревнованиях фигуристов!!! Бронза есть, теперь ждём победы!!! Вперёд!!!! Команда, без которой нам не жить!!! Вперёд!!!
На Олимпиаде-2014 команда России завоевала золото. В программу ОИ эта дисциплина впервые была включена именно в Сочи.
Как проходили соревнования – смотрите здесь.