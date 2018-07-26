Две белоруски борются за титул самой красивой девушки СНГ. 14 фото красавиц

Новости Беларуси. В этом году в конкурсе «Мисс СНГ» участвуют две белоруски: Виктория Лавренко и Анна Пономарева. Конкурс проходит каждый год, начиная с 1996. В этот раз его принимает Казахстан, а в прошлом году самую красивую девушку выбирали в Армении.

За корону «Мисс СНГ-2018» будут бороться 25 красавиц. Их возраст от 18 до 27 лет. Для того, чтобы попасть на форум, участницы прошли сложный отбор, который состоял из нескольких этапов.

Финал состоится в пятницу, 27 июля, в Астане. Красавицы прибыли за 10 дней, чтобы познакомиться с традициями страны, посетить главные достопримечательности Астаны и принять участие в благотворительных акциях.

Знакомим вас с участницами от Беларуси

Виктории Лавренко 25 лет, а ее рост 171 см, она из Минска, окончила БГЭУ. Девушку очень впечатлил Казахстан, она говорит, что это очень красивый и современный город, но резкая смена погоды не осталась незамеченной.