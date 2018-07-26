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Две белоруски борются за титул самой красивой девушки СНГ. 14 фото красавиц

26 июля 2018 16:03
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Новости Беларуси. В этом году в конкурсе «Мисс СНГ» участвуют две белоруски: Виктория Лавренко и Анна Пономарева. Конкурс проходит каждый год, начиная с 1996. В этот раз его принимает Казахстан, а в прошлом году самую красивую девушку выбирали в Армении.  

За корону «Мисс СНГ-2018» будут бороться 25 красавиц. Их возраст от 18 до 27 лет. Для того, чтобы попасть на форум, участницы прошли сложный отбор, который состоял из нескольких этапов.   

Финал состоится в пятницу, 27 июля, в Астане. Красавицы прибыли за 10 дней, чтобы познакомиться с традициями страны, посетить главные достопримечательности Астаны и принять участие в благотворительных акциях.   

Знакомим вас с участницами от Беларуси

Виктории Лавренко 25 лет, а ее рост 171 см, она из Минска, окончила БГЭУ. Девушку очень впечатлил Казахстан, она говорит, что это очень красивый и современный город, но резкая смена погоды не осталась незамеченной.

Две белоруски борются за титул самой красивой девушки СНГ. 14 фото красавиц-1


Источник фото: instagram.com/lavrini_design/   


Источник фото: instagram.com/lavrini_design/   

Две белоруски борются за титул самой красивой девушки СНГ. 14 фото красавиц-3


Источник фото: instagram.com/lavrini_design/   


Источник фото: instagram.com/lavrini_design/   

Две белоруски борются за титул самой красивой девушки СНГ. 14 фото красавиц-5


Источник фото: instagram.com/lavrini_design/   

Две белоруски борются за титул самой красивой девушки СНГ. 14 фото красавиц-7

Источник фото: instagram.com/lavrini_design/   

Две белоруски борются за титул самой красивой девушки СНГ. 14 фото красавиц-9

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Источник фото: instagram.com/lavrini_design/   

Анне Пономаревой 20 лет, ее рост 180 см. Она тоже из Минска. Девушка учится на экономиста, но «планирует быть моделью, которая умеет считать». Также девушка обратила внимание, что на конкурсе очень дружелюбная атмосфера, «никто никому не подкладывает стекло в туфли», и есть возможность найти здесь новых друзей. У Анны и ее мамы совместный бизнес – магазин женской одежды.

Две белоруски борются за титул самой красивой девушки СНГ. 14 фото красавиц-12

Источник фото: instagram.com/ponomarusha_1389/


Источник фото: instagram.com/ponomarusha_1389/

Две белоруски борются за титул самой красивой девушки СНГ. 14 фото красавиц-14


Источник фото: instagram.com/ponomarusha_1389/

Две белоруски борются за титул самой красивой девушки СНГ. 14 фото красавиц-16


Источник фото: instagram.com/ponomarusha_1389/

Две белоруски борются за титул самой красивой девушки СНГ. 14 фото красавиц-18


Источник фото: instagram.com/ponomarusha_1389/

Две белоруски борются за титул самой красивой девушки СНГ. 14 фото красавиц-20

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Источник фото: instagram.com/ponomarusha_1389/

Если вам интересна тема конкурсов красоты, то почитайте о белоруске, которая стала четвертой на конкурсе красоты среди девушек plus-size.  

# Мисс мира # калейдоскоп # Виктория Лавренко # Анна Пономарева # Фотофакт

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