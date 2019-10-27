Спустя 80 лет. Двенадцать примеров того, как меняются люди за свою жизнь

Пожилые люди часто говорят, что жизнь для них прошла так быстро, словно длилась одно мгновение. Детям, подросткам и людям среднего возраста в это верится с трудом. Один урок математики тянется целую вечность. Или взявшаяся из ниоткуда простуда. Проходит всего неделя до выздоровления, а кажется, что это продолжалось несколько лет. Впрочем, каждая точка зрения имеет право на существование. Несколько лет назад чешский фотограф Ян Лангер начал проект, посвящённый тому, как выглядит человек в 20+ лет и в 100+ лет. Он познакомился с несколькими пожилыми людьми и попросил их рассказать немного о себе. Также он показал фотографии этих людей в молодости и старости. Глядя на эти снимки, становится понятно, что хотя человек меняется всю жизнь, суть его остаётся неизменной. Анна Вашинова, 22 и 102 года Первая фотография была сделана сразу после свадьбы Анны. Вашинова работала на ферме, а в престарелом возрасте начала жить в доме для пенсионеров. Своим хобби она считает чтение любовных романов. Анна никогда не забудет, как пела русские народные песни в детском хоре, и то, что из-за войны она осталась без мужа. Больше всего хотела бы встретиться с ним после смерти. Внуки и внучки поделились в соцсетях фотографиями своих бабушек в молодости. И они удивительно красивые

Фото: janlanger.net

Анна Похобрадская, около 30 и 100 лет Была фермером, потом начала жить в доме для пенсионеров. Лучше всего она помнит те времена, когда была молода и ухаживала за собой. Счастлива, что её приходит навещать дочь. Своим текущим хобби считает сон. Больше всего, по словам Анны, она хочет умереть.

Фото: janlanger.net

Антонин Бальдрман, 17 лет и 101 год В 17 лет он работал слесарем, затем стал офисным служащим. В старости начал жить в доме для пенсионеров. Своим хобби называет ежедневное чтение газет. Радуется, что дважды в неделю к нему приходит дочь. С любовь вспоминает то, каким дружным был у них коллектив на работе. Хочет, чтобы царил мир.

Фото: janlanger.net

Антонин Ковар, 25 лет и 102 года В молодости был руководителем собственного коллектива, Позже стал оператором кинопроектора, а затем – водителем. В престарелом возрасте перебрался в дом для пенсионеров. Любит слушать музыку и читать газеты, счастлив, что каждый день к нему приходит дочь. Никогда не забудет те времена, когда он играл вместе со своей группой, а также свой счастливый брак. Хотел бы вновь сыграть на кларнете. Это же прошлый век! Пользователи соцсетей показали фотографии своих отцов и дедушек в молодости

Фото: janlanger.net

Бедришка Кёлерова, 26 лет и 103 года Первое фото сделано во время свадьбы в Италии. Работала бухгалтером. В пожилом возрасте начала жить в доме для престарелых. Своим хобби считает просматривание карточек и открыток из детства. Детей нет. Больше всего дорожит воспоминаниями о своём раннем детстве. Хочет снова съездить в Италию.

Фото: janlanger.net

Винченц Джетелина, 30 и 105 лет Фото слева было сделано после того, как Винченц построил свой дом. По профессии является строителем. В пожилом возрасте продолжает жить в своём доме. Родственники его не навещают. Своим хобби считает возможность наслаждаться тишиной и спокойствием. Никогда не забудет, как восемь лет провёл в тюрьме за то, что во время Второй мировой войны был окружным комиссаром. Желает, чтобы бог каждому воздал по заслугам.

Фото: janlanger.net

Власта Чижкова, 23 и 101 год Первое фото сделано было после окончания высшей школы для девочек. Работала поваром в аэропорту. После выхода на пенсию продолжила жить в своём деревенском доме, а по-соседству живёт её семья. По словам Власты, её часто навещают дальние родственники, а близкие – изредка. Своим хобби считает наблюдение за политической обстановкой в мире. У Чижковой множество воспоминаний. Она приютила русских солдат, её сын был арестован в 1948 году, читала свои стихи новобрачным на церемониях бракосочетания. Хотела бы, чтобы вся её семья была вместе. Стареть медленно – это искусство. 10 женщин, которым возраст нипочём

Фото: janlanger.net

Людвик Чибик, 20 лет и 102 года Сначала Людвик был кондитером, затем – почтальоном. В пожилом возрасте начал жить в доме престарелых. Хобби нет, с родственниками не видится. С любовью вспоминает те дни, когда ходил на работу. Мечтает увидеть свою дочь.

Фото: janlanger.net

Людмила Вышложилова, 23 и 101 год Левая фотография была сделана в качестве подарка для будущего жениха. Работала горничной на семейной ферме, позже – нянечкой. После выхода на пенсию продолжила жить в таунхаусе. Рубит дрова, подметает снег, работает по дому – считает это своим хобби. Вместе с ней живёт сын. Второй сын часто приходит в гости. Больше всего ценит дни, проведённые с мужем. Она не вступала в брак повторно, хотя её муж умер более 60 лет назад. Людмиле приятно вспоминать случай, когда в детстве она каталась на брёвнах, которые были сложены на конных упряжках. Хочет, чтобы у двух её сыновей всё было хорошо.

Фото: janlanger.net

Мари Бурешова, 23 и 101 год Первое фото было сделано на свадьбе. Работала мясником. В престарелом возрасте продолжила жить в своей квартире. Своим хобби считает общение с семьёй, к Мари ежедневно приходят дочь, зять или внучка. Самое яркое воспоминание – национализация её компании. Больше всего хочет быть вместе со своей семьёй.

Фото: janlanger.net

Прокоп Вейделек, 22 и 101 год Левый снимок был сделан во время присяги. По специальности является инженером-металлургом. В старости перебрался на ферму, которую для него построила дочь. Живёт вместе с дочкой, её мужем и внучкой. В качестве хобби называет резку циркулярной пилой. Самое приятное воспоминание Прокопа – тёплое козье молоко, которое он пил в детстве. Желает всем здоровья и отличного настроения. Обманувшие время. Девять примеров людей, которые выглядят моложе своих лет

Фото: janlanger.net

Станислав Спачил, 17 лет и 102 года Работал электриком. После выхода на пенсию остался жить в своём доме. Любит возиться с техникой и мастерить что-нибудь своими руками. Вместе с ним живёт незамужняя дочь. Самое яркое воспоминание Станислава состоит в том, что он слишком рано начал задумываться о прошлом. Хочет, чтобы у него и его дочери было всё в порядке со здоровьем.