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Спустя 80 лет. Двенадцать примеров того, как меняются люди за свою жизнь

27 октября 2019 14:10
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Пожилые люди часто говорят, что жизнь для них прошла так быстро, словно длилась одно мгновение. Детям, подросткам и людям среднего возраста в это верится с трудом. Один урок математики тянется целую вечность. Или взявшаяся из ниоткуда простуда. Проходит всего неделя до выздоровления, а кажется, что это продолжалось несколько лет. Впрочем, каждая точка зрения имеет право на существование. 

Несколько лет назад чешский фотограф Ян Лангер начал проект, посвящённый тому, как выглядит человек в 20+ лет и в 100+ лет. Он познакомился с несколькими пожилыми людьми и попросил их рассказать немного о себе. Также он показал фотографии этих людей в молодости и старости. Глядя на эти снимки, становится понятно, что хотя человек меняется всю жизнь, суть его остаётся неизменной. 

Анна Вашинова, 22 и 102 года 

Первая фотография была сделана сразу после свадьбы Анны. Вашинова работала на ферме, а в престарелом возрасте начала жить в доме для пенсионеров. Своим хобби она считает чтение любовных романов. Анна никогда не забудет, как пела русские народные песни в детском хоре, и то, что из-за войны она осталась без мужа. Больше всего хотела бы встретиться с ним после смерти. 

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Спустя 80 лет. Двенадцать примеров того, как меняются люди за свою жизнь-1

Фото: janlanger.net 

Анна Похобрадская, около 30 и 100 лет 

Была фермером, потом начала жить в доме для пенсионеров. Лучше всего она помнит те времена, когда была молода и ухаживала за собой. Счастлива, что её приходит навещать дочь. Своим текущим хобби считает сон. Больше всего, по словам Анны, она хочет умереть. 

Спустя 80 лет. Двенадцать примеров того, как меняются люди за свою жизнь-4

Фото: janlanger.net 

Антонин Бальдрман, 17 лет и 101 год 

В 17 лет он работал слесарем, затем стал офисным служащим. В старости начал жить в доме для пенсионеров. Своим хобби называет ежедневное чтение газет. Радуется, что дважды в неделю к нему приходит дочь. С любовь вспоминает то, каким дружным был у них коллектив на работе. Хочет, чтобы царил мир. 

Спустя 80 лет. Двенадцать примеров того, как меняются люди за свою жизнь-7

Фото: janlanger.net 

Антонин Ковар, 25 лет и 102 года 

В молодости был руководителем собственного коллектива, Позже стал оператором кинопроектора, а затем – водителем. В престарелом возрасте перебрался в дом для пенсионеров. Любит слушать музыку и читать газеты, счастлив, что каждый день к нему приходит дочь. Никогда не забудет те времена, когда он играл вместе со своей группой, а также свой счастливый брак. Хотел бы вновь сыграть на кларнете. 

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Спустя 80 лет. Двенадцать примеров того, как меняются люди за свою жизнь-10

Фото: janlanger.net 

Бедришка Кёлерова, 26 лет и 103 года 

Первое фото сделано во время свадьбы в Италии. Работала бухгалтером. В пожилом возрасте начала жить в доме для престарелых. Своим хобби считает просматривание карточек и открыток из детства. Детей нет. Больше всего дорожит воспоминаниями о своём раннем детстве. Хочет снова съездить в Италию. 

Спустя 80 лет. Двенадцать примеров того, как меняются люди за свою жизнь-13

Фото: janlanger.net 

Винченц Джетелина, 30 и 105 лет 

Фото слева было сделано после того, как Винченц построил свой дом. По профессии является строителем. В пожилом возрасте продолжает жить в своём доме. Родственники его не навещают. Своим хобби считает возможность наслаждаться тишиной и спокойствием. Никогда не забудет, как восемь лет провёл в тюрьме за то, что во время Второй мировой войны был окружным комиссаром. Желает, чтобы бог каждому воздал по заслугам. 

Спустя 80 лет. Двенадцать примеров того, как меняются люди за свою жизнь-16

Фото: janlanger.net 

Власта Чижкова, 23 и 101 год 

Первое фото сделано было после окончания высшей школы для девочек. Работала поваром в аэропорту. После выхода на пенсию продолжила жить в своём деревенском доме, а по-соседству живёт её семья. По словам Власты, её часто навещают дальние родственники, а близкие – изредка. Своим хобби считает наблюдение за политической обстановкой в мире. У Чижковой множество воспоминаний. Она приютила русских солдат, её сын был арестован в 1948 году, читала свои стихи новобрачным на церемониях бракосочетания. Хотела бы, чтобы вся её семья была вместе. 

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Спустя 80 лет. Двенадцать примеров того, как меняются люди за свою жизнь-19

Фото: janlanger.net 

Людвик Чибик, 20 лет и 102 года 

Сначала Людвик был кондитером, затем – почтальоном. В пожилом возрасте начал жить в доме престарелых. Хобби нет, с родственниками не видится. С любовью вспоминает те дни, когда ходил на работу. Мечтает увидеть свою дочь. 

Спустя 80 лет. Двенадцать примеров того, как меняются люди за свою жизнь-22

Фото: janlanger.net 

Людмила Вышложилова, 23 и 101 год 

Левая фотография была сделана в качестве подарка для будущего жениха. Работала горничной на семейной ферме, позже – нянечкой. После выхода на пенсию продолжила жить в таунхаусе. Рубит дрова, подметает снег, работает по дому – считает это своим хобби. Вместе с ней живёт сын. Второй сын часто приходит в гости. Больше всего ценит дни, проведённые с мужем. Она не вступала в брак повторно, хотя её муж умер более 60 лет назад. Людмиле приятно вспоминать случай, когда в детстве она каталась на брёвнах, которые были сложены на конных упряжках. Хочет, чтобы у двух её сыновей всё было хорошо. 

Спустя 80 лет. Двенадцать примеров того, как меняются люди за свою жизнь-25

Фото: janlanger.net 

Мари Бурешова, 23 и 101 год 

Первое фото было сделано на свадьбе. Работала мясником. В престарелом возрасте продолжила жить в своей квартире. Своим хобби считает общение с семьёй, к Мари ежедневно приходят дочь, зять или внучка. Самое яркое воспоминание – национализация её компании. Больше всего хочет быть вместе со своей семьёй. 

Спустя 80 лет. Двенадцать примеров того, как меняются люди за свою жизнь-28

Фото: janlanger.net 

Прокоп Вейделек, 22 и 101 год 

Левый снимок был сделан во время присяги. По специальности является инженером-металлургом. В старости перебрался на ферму, которую для него построила дочь. Живёт вместе с дочкой, её мужем и внучкой. В качестве хобби называет резку циркулярной пилой. Самое приятное воспоминание Прокопа – тёплое козье молоко, которое он пил в детстве. Желает всем здоровья и отличного настроения. 

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Спустя 80 лет. Двенадцать примеров того, как меняются люди за свою жизнь-31

Фото: janlanger.net 

Станислав Спачил, 17 лет и 102 года 

Работал электриком. После выхода на пенсию остался жить в своём доме. Любит возиться с техникой и мастерить что-нибудь своими руками. Вместе с ним живёт незамужняя дочь. Самое яркое воспоминание Станислава состоит в том, что он слишком рано начал задумываться о прошлом. Хочет, чтобы у него и его дочери было всё в порядке со здоровьем. 

Спустя 80 лет. Двенадцать примеров того, как меняются люди за свою жизнь-34

Фото: janlanger.net 

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