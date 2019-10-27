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Каменная ловушка. Пытающиеся припарковаться на тротуаре автомобили застревают на валуне

27 октября 2019 11:46
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Случалось ли вам раздражаться при виде машин, припаркованных на тротуаре? Вот в США одного местного жителя это точно очень злило. Поскольку словами убедить каждого владельца автомобиля было бы долго и, вероятно, не слишком эффективно, неизвестный человек решил бороться с этим иначе. 

Кто-то положил большой пологий камень на бордюр, чтобы водители незаметно для себя наезжали на валун, после чего машина застревает. Ожидалось, что эта мера убедит водителей не парковаться на тротуаре, но результат получился как с надписью «Газель не проедет» на хорошо известном мосту в Санкт-Петербурге. 

В Петербурге под мостом с надписью «Газель не проедет» застряла 150 «Газель» 

Зато теперь в соцсетях появилась группа, собирающая фотографии машин, которым довелось на себе почувствовать всё коварство валуна. 

Каменная ловушка. Пытающиеся припарковаться на тротуаре автомобили застревают на валуне-1

Фото: Facebook-группа «The W Maple Omaha Rock» 

Каменная ловушка. Пытающиеся припарковаться на тротуаре автомобили застревают на валуне-3

Фото: Facebook-группа «The W Maple Omaha Rock» 

Каменная ловушка. Пытающиеся припарковаться на тротуаре автомобили застревают на валуне-5

Фото: Facebook-группа «The W Maple Omaha Rock» 

Каменная ловушка. Пытающиеся припарковаться на тротуаре автомобили застревают на валуне-7

Фото: Facebook-группа «The W Maple Omaha Rock» 

Каменная ловушка. Пытающиеся припарковаться на тротуаре автомобили застревают на валуне-9

Фото: Facebook-группа «The W Maple Omaha Rock» 

Каменная ловушка. Пытающиеся припарковаться на тротуаре автомобили застревают на валуне-11

Фото: Facebook-группа «The W Maple Omaha Rock» 

Каменная ловушка. Пытающиеся припарковаться на тротуаре автомобили застревают на валуне-13

Фото: Facebook-группа «The W Maple Omaha Rock» 

Каменная ловушка. Пытающиеся припарковаться на тротуаре автомобили застревают на валуне-15

Фото: Facebook-группа «The W Maple Omaha Rock» 

Каменная ловушка. Пытающиеся припарковаться на тротуаре автомобили застревают на валуне-17

Фото: Facebook-группа «The W Maple Omaha Rock» 

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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