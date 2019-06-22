Стареть медленно – это искусство. 10 женщин, которым возраст нипочём

Новости мира. Многие женщины беспокоятся о том, как выглядеть молодо долгие годы. В 40 лет хочется выглядеть на 25, а в 50 лет – на 30. В погоне за свежим лицом без морщин люди используют различные кремы, придерживаются диет и занимаются спортом. И, самое приятное, что у некоторых женщин это всё-таки получается. Давайте посмотрим на десять примеров успешной борьбы со старением. Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями 1. Лур Хсу. Строго говоря, мы уже писали об этой 43-летней жительнице Тайваня, но почему бы не повториться? Кстати, у неё есть две сестры, которые тоже поразительно молодо выглядят. Это позволяет сделать два предположения: либо сёстры раскрыли какой-то секрет, либо им повезло с генетикой.

Фото: instagram.com/lurehsu

2. Доминик Саксе. Американская журналистка, основательница журнала Health Fitness Revolution и блогер. Женщине 51 год. На своём YouTube-канале Доминик учит наносить макияж, следить за питанием, позитивно относиться к себе, удачно получаться на фотографиях и так далее.

Фото: instagram.com/dominiquesachse

3. Марина Де Бошир. О своём возрасте женщина говорит открыто – 54 года. Также Марина спокойно признаёт, что тратит много времени на поддержание своей молодости. Она занимается комплексом специальных упражнений для лица, которые отсрочивают появление морщин, правильно питается и старается не нервничать.

Фото: instagram.com/marideboshir

4. Карелия Моран. 48-летняя женщина, которая является начинающим блогером, занимается спортом и любит гулять с собакой. Нельзя сказать, что она очень популярна, но ею заинтересовались журналы Elle и Marie Claire Spain.

Фото: instagram.com/my_small_wardrobe

5. Лю Елин. 50-летняя китаянка, которой у нас уже был посвящён текст. Поэтому просто обозначим курьёзный момент: её сыну трудно найти девушку. Почему? Потому что все думают, что его молодо выглядящая мама и есть его девушка.

Фото: instagram.com/queenyelin

6. Элизабет Хёрли. 54-летняя британская актриса и мама 17-летнего сына. Элизабет не только артистка и модель, но ещё и разрабатывает дизайн бикини, так что на своей странице в Instagram она часто демонстрирует свою отличную фигуру в разных купальниках.

Фото: instagram.com/elizabethhurley1

7. Анжелик Майлс. 52 года. После 40 лет женщина начала интенсивно заниматься спортом, отказалась от сахара и молочных продуктов. А всё ради чего? Ради того, чтобы подписчики в соцсетях засыпали комплиментами и спрашивали: «Как вам удаётся так молодо выглядеть?».

Фото: instagram.com/angeliquemiles

8. Лиз Вебстер. 51 год. Одно время Лиз участвовала в соревнованиях по бодибилдингу, а сейчас она является одним из собственников компании, которая производит добавки для спортсменов. Вебстер придерживается мнения, что «Терпение и труд – всё перетрут», поэтому, посещая спортзал и правильно питаясь, она надеется сохранять молодость ещё долгие годы.

Фото: instagram.com/mommaphysique

9. Реджина Холл. 48 лет. Известная американская актриса, которая в свободное время занимается волонтёрской деятельностью и ухаживает за пожилыми людьми. Дважды хотела стать монахиней – в 14 и 40 лет. И, возможно, это шутка, но если насчёт первого случая мало что известно, то во второй раз ей отказали.

Фото: instagram.com/morereginahall

10. Фолаке Хантун. 42 года, стилист и дизайнер. Есть свой сайт. О Фолаке можно сказать не так уж и много: питается здоровой пищей, тратит большое количество времени на работу, любит свою семью и радуется жизни.

Фото: instagram.com/stylepantry