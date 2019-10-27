Выбил оружие из рук людей и сбежал. Робот Atlas прошёл военную тренировку на полигоне

Доводилось ли вам видеть роботов инженерной компании Boston Dynamics? Самыми известными из них являются жёлтый четвероногий (Spot) и серебристого цвета двуногий (Atlas), который умеет выполнять акробатические трюки.

На днях появился ролик, в котором второго робота учат быть хорошим солдатом. Впрочем, по человеку робот не стреляет. Видео впечатляет, а его финал похож на вступительный ролик к великолепной компьютерной игре. А теперь чуть подробнее.