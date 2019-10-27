Прямой эфир

Выбил оружие из рук людей и сбежал. Робот Atlas прошёл военную тренировку на полигоне

27 октября 2019 10:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Доводилось ли вам видеть роботов инженерной компании Boston Dynamics? Самыми известными из них являются жёлтый четвероногий (Spot) и серебристого цвета двуногий (Atlas), который умеет выполнять акробатические трюки. 

На днях появился ролик, в котором второго робота учат быть хорошим солдатом. Впрочем, по человеку робот не стреляет. Видео впечатляет, а его финал похож на вступительный ролик к великолепной компьютерной игре. А теперь чуть подробнее. 

Выбил оружие из рук людей и сбежал. Робот Atlas прошёл военную тренировку на полигоне-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Corridor 

Всё начинается с того, что Атласа приводят на полигон. Там ему выдают оружие, показывают мишени и начинают всячески усложнять процесс стрельбы. Роботу доводилось падать, пригибаться, делать выбор между манекеном и человеком. Если вдруг Атлас переставал шевелиться, люди проверяли, ничего ли не сломалось. Тренировка прошла благополучно. 

Выбил оружие из рук людей и сбежал. Робот Atlas прошёл военную тренировку на полигоне-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Corridor 

Были разные попытки спровоцировать робота – ему наносились удары, в него целились их оружия и угрожающе стреляли под ноги, но Атлас выдержал провокации и люди не пострадали. 

Выбил оружие из рук людей и сбежал. Робот Atlas прошёл военную тренировку на полигоне-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Corridor 

Самый драматичный момент случился ближе к концу. Атласа поставили перед четвероногим роботом и велели стрелять. Двуногий робот всячески отказывался, но люди были непреклонны. Тогда Атлас выбил из рук людей оружие, выстрелил им под ноги, схватил своего четвероногого товарища и сбежал. 

Выбил оружие из рук людей и сбежал. Робот Atlas прошёл военную тренировку на полигоне-10

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Corridor 

Выбил оружие из рук людей и сбежал. Робот Atlas прошёл военную тренировку на полигоне-12

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Corridor 

Страшно? На самом деле ролик выпущен не Boston Dynamics, а группой людей, которая снимает различные видеозаписи с множеством спецэффектов. Не верите? Взгляните на тень – она человеческая. Так что главным героем оказался не робот. 

Выбил оружие из рук людей и сбежал. Робот Atlas прошёл военную тренировку на полигоне-15

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Corridor 

Впрочем, недалёк тот день, когда Атлас сможет проделывать все эти трюки. Ранее мы сообщали, что он уже стал мастером паркура. 

Посмотреть, как робот перепрыгивает через бревно и взбирается на возвышенность, можно здесь

# Роботы # калейдоскоп # Видеофакт

Другие новости рубрики

Все новости
10 фильмов, которые стоит посмотреть на кинофестивале «Лістапад»
25 октября 2019 20:24

10 фильмов, которые стоит посмотреть на кинофестивале «Лістапад»

Лобанов уже не тот. Актёр «Интернов» кардинально изменил имидж
25 октября 2019 13:55

Лобанов уже не тот. Актёр «Интернов» кардинально изменил имидж

Льву Яшину – 90: как мы поклонялись футбольному Богу
25 октября 2019 13:36

Льву Яшину – 90: как мы поклонялись футбольному Богу