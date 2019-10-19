Это же прошлый век! Пользователи соцсетей показали фотографии своих отцов и дедушек в молодости
Сложно ли вам представить своих родителей, бабушек и дедушек молодыми? Ведь если взять за основу, что молодыми они были до 30 лет, а потом начался средний возраст, то очень многие дети не смогут вспомнить своих маму с папой в те времена, когда они ещё были забавными и вели себя совершенно не так, как после рождения сыновей или дочерей.
Но вот наступает один прекрасный момент, когда ребёнок подрастает и добирается до семейного альбома. Удивление от того, что у бати когда-то были волосы, а деда щеголял на свадьбе в Индии, вызывает неудержимое желание поделиться фотографиями с другими.
Внуки и внучки поделились в соцсетях фотографиями своих бабушек в молодости. И они удивительно красивые
«Мой папа нарядился Максом Хэдрумом на вечеринке в колледже – 1986»,
Фото: reddit.com/user/eivnxxikkiyfg
«Папа и его лук (1970-е)»,
Фото: reddit.com/user/soggywaffle27
«Мой папа играл со своим трио. Андалусия, 1971. Да, у него всё ещё есть гитара и усы»,
Фото: reddit.com/user/Semi-Hemi-Demigod
«Лучшими поездками были те, когда я спрашивала моего отца, куда мы идем, а он отвечал: «Я не знаю». Примерно 1968»,
Фото: reddit.com/user/WinnieGal
«Мой папа с его Yamaha YBR 125. Конец 60-х»,
Фото: reddit.com/user/GhostPoopies
«Мой дедушка-гангстер на своей свадьбе. 1960-ые, Индия»,
Фото: reddit.com/user/stronk_tank
«Мой прадедушка в австралийской армии, примерно 1930-ые»,
Фото: reddit.com/user/mgrear12
«Мой прадед (1914). Итальянский солдат, в Первой мировой войне сражался на альпийском фронте»,
Фото: reddit.com/user/Astro_Z0mbie
«Мой прадедушка, родился в 1878».
Фото: reddit.com/user/covertcourt