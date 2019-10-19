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Это же прошлый век! Пользователи соцсетей показали фотографии своих отцов и дедушек в молодости

19 октября 2019 13:37
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Сложно ли вам представить своих родителей, бабушек и дедушек молодыми? Ведь если взять за основу, что молодыми они были до 30 лет, а потом начался средний возраст, то очень многие дети не смогут вспомнить своих маму с папой в те времена, когда они ещё были забавными и вели себя совершенно не так, как после рождения сыновей или дочерей.

Но вот наступает один прекрасный момент, когда ребёнок подрастает и добирается до семейного альбома. Удивление от того, что у бати когда-то были волосы, а деда щеголял на свадьбе в Индии, вызывает неудержимое желание поделиться фотографиями с другими.

Внуки и внучки поделились в соцсетях фотографиями своих бабушек в молодости. И они удивительно красивые

«Мой папа нарядился Максом Хэдрумом на вечеринке в колледже – 1986»,

Это же прошлый век! Пользователи соцсетей показали фотографии своих отцов и дедушек в молодости-1

Фото: reddit.com/user/eivnxxikkiyfg

«Папа и его лук (1970-е)»,

Это же прошлый век! Пользователи соцсетей показали фотографии своих отцов и дедушек в молодости-4

Фото: reddit.com/user/soggywaffle27

«Мой папа играл со своим трио. Андалусия, 1971. Да, у него всё ещё есть гитара и усы»,

Это же прошлый век! Пользователи соцсетей показали фотографии своих отцов и дедушек в молодости-7

Фото: reddit.com/user/Semi-Hemi-Demigod

«Лучшими поездками были те, когда я спрашивала моего отца, куда мы идем, а он отвечал: «Я не знаю». Примерно 1968»,

Это же прошлый век! Пользователи соцсетей показали фотографии своих отцов и дедушек в молодости-10

Фото: reddit.com/user/WinnieGal

«Мой папа с его Yamaha YBR 125. Конец 60-х»,

Это же прошлый век! Пользователи соцсетей показали фотографии своих отцов и дедушек в молодости-13

Фото: reddit.com/user/GhostPoopies

«Мой дедушка-гангстер на своей свадьбе. 1960-ые, Индия»,

Это же прошлый век! Пользователи соцсетей показали фотографии своих отцов и дедушек в молодости-16

Фото: reddit.com/user/stronk_tank

«Мой прадедушка в австралийской армии, примерно 1930-ые»,

Это же прошлый век! Пользователи соцсетей показали фотографии своих отцов и дедушек в молодости-19

Фото: reddit.com/user/mgrear12

«Мой прадед (1914). Итальянский солдат, в Первой мировой войне сражался на альпийском фронте»,

Это же прошлый век! Пользователи соцсетей показали фотографии своих отцов и дедушек в молодости-22

Фото: reddit.com/user/Astro_Z0mbie

«Мой прадедушка, родился в 1878».

Это же прошлый век! Пользователи соцсетей показали фотографии своих отцов и дедушек в молодости-25

Фото: reddit.com/user/covertcourt

# Дети и родители # калейдоскоп

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