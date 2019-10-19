Это же прошлый век! Пользователи соцсетей показали фотографии своих отцов и дедушек в молодости

Сложно ли вам представить своих родителей, бабушек и дедушек молодыми? Ведь если взять за основу, что молодыми они были до 30 лет, а потом начался средний возраст, то очень многие дети не смогут вспомнить своих маму с папой в те времена, когда они ещё были забавными и вели себя совершенно не так, как после рождения сыновей или дочерей.

Но вот наступает один прекрасный момент, когда ребёнок подрастает и добирается до семейного альбома. Удивление от того, что у бати когда-то были волосы, а деда щеголял на свадьбе в Индии, вызывает неудержимое желание поделиться фотографиями с другими.

Внуки и внучки поделились в соцсетях фотографиями своих бабушек в молодости. И они удивительно красивые

«Мой папа нарядился Максом Хэдрумом на вечеринке в колледже – 1986»,