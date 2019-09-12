Внуки и внучки поделились в соцсетях фотографиями своих бабушек в молодости. И они удивительно красивые

Так уж исторически сложилось, что бабушки любят своих внуков. У этого есть множество причин. Например, «любите своих внуков, они отомстят вашим детям».

А ещё у людей больше возможностей проводить время со своими внуками, чем с детьми, поскольку в силу возраста работы становится меньше. Благодаря этому удаётся наладить доверительные отношения с внуками и внучками.

Кроме того, наука говорит о важности бабушек в вопросе выживания внуков. Говорят, что в семьях с бабушками внуки выживают на треть чаще (подробнее здесь).

Но всё это мелочи. Пора рассказать о том, почему действительно важно подружиться с детьми своих детей. Ответ – чтобы через десятки лет они рассказывали о вас и показывали ваши молодые фотографии будущим поколениям.

Предлагаем вам посмотреть на девять женщин, которые в момент, когда были сделаны их фотографии, вероятно, ещё и не подозревали, что потом у них будут внуки.

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«Моя красивая бабушка, 1964».