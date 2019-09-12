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Внуки и внучки поделились в соцсетях фотографиями своих бабушек в молодости. И они удивительно красивые

12 сентября 2019 18:48
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Так уж исторически сложилось, что бабушки любят своих внуков. У этого есть множество причин. Например, «любите своих внуков, они отомстят вашим детям».

А ещё у людей больше возможностей проводить время со своими внуками, чем с детьми, поскольку в силу возраста работы становится меньше. Благодаря этому удаётся наладить доверительные отношения с внуками и внучками.

Кроме того, наука говорит о важности бабушек в вопросе выживания внуков. Говорят, что в семьях с бабушками внуки выживают на треть чаще (подробнее здесь). 

Но всё это мелочи. Пора рассказать о том, почему действительно важно подружиться с детьми своих детей. Ответ – чтобы через десятки лет они рассказывали о вас и показывали ваши молодые фотографии будущим поколениям.

Предлагаем вам посмотреть на девять женщин, которые в момент, когда были сделаны их фотографии, вероятно, ещё и не подозревали, что потом у них будут внуки.

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«Моя красивая бабушка, 1964».

Внуки и внучки поделились в соцсетях фотографиями своих бабушек в молодости. И они удивительно красивые-1

Фото: reddit.com/user/avewee

«Моя бабушка в 1945 году в 26 лет выглядела так, словно была знаменитостью. Не была».

Внуки и внучки поделились в соцсетях фотографиями своих бабушек в молодости. И они удивительно красивые-4

Фото: reddit.com/user/somecoolishname

«Моя бабушка, где-то 1960 год».

Внуки и внучки поделились в соцсетях фотографиями своих бабушек в молодости. И они удивительно красивые-7

Фото: reddit.com/user/mck1117

«Моя 18-летняя бабушка показывает платье ручной работы, 1949 год».

Внуки и внучки поделились в соцсетях фотографиями своих бабушек в молодости. И они удивительно красивые-10

Фото: reddit.com/user/PrincessWhiffleball

«День свадьбы моей бабушки в 1945 году. Ей было 18».

Внуки и внучки поделились в соцсетях фотографиями своих бабушек в молодости. И они удивительно красивые-13

Фото: imgur.com

«Моя бабушка позирует возле водопада. 1960-ые».

Внуки и внучки поделились в соцсетях фотографиями своих бабушек в молодости. И они удивительно красивые-16

Фото: reddit.com/user/nimblenymph

«Моя бабушка выглядит так, словно в 1940-ых она была крутой девушкой».

Внуки и внучки поделились в соцсетях фотографиями своих бабушек в молодости. И они удивительно красивые-19

Фото: reddit.com/user/jbergz43

«Моя бабушка 47 лет назад».

Внуки и внучки поделились в соцсетях фотографиями своих бабушек в молодости. И они удивительно красивые-22

Фото: reddit.com/user/kroehlerpark

«Моя ушедшая из жизни прабабушка, 1961 год»

Внуки и внучки поделились в соцсетях фотографиями своих бабушек в молодости. И они удивительно красивые-25

Фото: imgur.com/user/pianolad143

# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

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