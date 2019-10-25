10 фильмов, которые стоит посмотреть на кинофестивале «Лістапад»

Международный кинофестиваль «Лiстапад» стартует в кинотеатрах Минска 1 ноября. Кинокритик Антон Коляго изучил программу и выбрал 10 фильмов, которые не стоит пропускать. Нынешний ММКФ — это хороший шанс выйти из зоны комфорта и без суеты открыть новые для себя имена и жанры: все победители и громкие хиты фестивалей класса А уже отгремели своё в кинотеатрах. При выборе вы, конечно, можете всё так же ориентироваться на фестивальные награды и номинации, но большинство их обладателей тоже скоро окажется в минском прокате. Поэтому лучше доверьтесь нашей подборке не самых очевидных картин, которые вы в ближайшее время нигде, кроме «Лiстапада», не найдёте. «Страна мёда»

Фото: imdb.com

Мало кто догадывается, но именно этот скромный северомакедонский участник документального конкурса — один из самых титулованных фильмов года, заочно лидер оскаровской гонки в номинации для док-кино и, соответственно, главный блокбастер «Лiстапада»-2019. Режиссёры Тамара Котевска и Любомир Стефанов три года провели в горной деревушке, фиксируя быт местной жительницы, которая ухаживает за больной матерью и спокойно зарабатывает на жизнь пчеловодством, пока по соседству не селится семья турецкого бизнесмена, собирающегося наладить коммерческое производство мёда. Сотни часов отснятого материала авторы монтируют в лаконичную, тонкую и чуткую аграрную фантазию, чередуя аутентичные пейзажные зарисовки с фрагментами личной истории главной героини, драматургическому накалу и ясности которой позавидовал бы любой сценарист. «Раскрашенная птица»

Фото: imdb.com

Каждый год крупнейшие мировые фестивали показывают хотя бы один фильм, дальнейшая репутация которого будет опираться на тот факт, что одна половина зрителей в ужасе бежала с премьеры, а вторая, более стойкая, получила незабываемый кинематографический опыт и очень довольна. На минувшем Венецианском фестивале такой картиной и стала «Раскрашенная птица» чеха Вацлава Маргоула, правда, её выдающиеся достижения как эксплуатационного хоррора были слегка оттенены победой «Джокера». Так вот, если на «Лiстападзе» вы ходите испытать нервы и желудок, то вам именно сюда. Сюжет основан на одноимённом скандальном романе (писателя Ежи Косинского обвиняли в плагиате, из-за травли журналистов он покончил с собой) и представляет собой одиссею еврейского мальчика сквозь все ужасы Второй мировой. Маргоул воспроизводит на экране, наверное, все виды пыток и убийств, сводя саму суть войны всего лишь до чудовищного и беспощадного круговорота насилия. «А потом мы танцевали»

Фото: imdb.com

Самое осеннее кино фестиваля и этой осени вообще: снятая в солнечно-оранжевых тонах нежная и вдумчивая драма о любви в строгом консервативном обществе. Молодой потомственный танцор национального грузинского балета знакомится с хулиганистым и харизматичным новичком из Тбилиси. Это постепенно разрушает надежды семьи главного героя на большую танцевальную карьеру сына. Ещё проще это кино можно описать, как «Зови меня своим именем» (главный герой в профиль даже очень похож на новую голливудскую звезду Тимоти Шаламе), который встречает «Одержимость» в патриархальной обстановке современной Грузии. «А потом мы танцевали» тоже выдвинули на «Оскар», правда, от Швеции. «Озеро диких гусей»

Фото: imdb.com

Банда китайских преступников затевает какую-то хитрую спецоперацию по угону мотороллеров. На кураже один из угонщиков убивает двух полицейских, перепутав их с участниками конкурирующей банды. Парень пускается в бега со случайной знакомой — коротко стриженной роковой красоткой, на ходу придумывая, как сделать так, чтобы вознаграждение за его голову досталось его жене, с которой у них не самые тёплые отношения. Китайские кинематографисты, по традиции, поставляют на «Лiстапад» самый волнующе поэтичный нуар, какой только можно себе придумать. Каннский конкурсант этого года своими урбанистическими пейзажами под всполохами неона напоминает работы то Вонга Кар Вая, то Николаса Виндинга Рефна, а центральной историей томительного путешествия беглого преступника в самое сердце тьмы — классический «На последнем дыхании» Годара. То есть, с какой стороны ни посмотри, — сплошная услада для настоящих эстетов. «Тело божие»

Фото: Bodega Films

Отбыв наказание в молодёжном исправительном лагере, 20-летний Даниэль решает стать священником. Судимость мешает парню получить духовный сан, и он едет устраиваться на работу столяром в небольшой городок. По пути Даниэль заглядывает в местный костёл и, надев клерикальный воротник, выдаёт себя за священнослужителя. Подружившись с пожилым викарием, парень начинает иногда подменять его во время проповедей, на ходу ища молитвы в интернете, а потом открывает в себе талант к импровизации. Вскоре молодой проповедник начинает менять жизнь округи, которая переживает страшную трагедию. Снятая в строгих приглушённых тонах драма поляка Яна Комасы задаётся вопросами о том, что такое истинная вера и кто имеет право на близость к Богу. Вся тёмная и противоречивая сущность фильма здесь во многом раскрывается благодаря игре молодого актёра Бартоша Белени, восходящей звезды польского кино. «Стриптиз и война»

Фото: listapad.com

Пожалуй, главный белорусский фильм этого года, как минимум по количеству посещённых престижных международных фестивалей. Новая работа Андрея Кутило, на съёмки которой документалист потратил четыре года, — о подполковнике авиации в отставке и его внуке-инженере, бросившем нелюбимую работу ради мечты создать театр эротического танца. Мужчины живут в одной квартире под Минском, и дед всякий раз не упускает шанс уговорить внука вернуться к привычной обыденной жизни. Из их забавных диалогов и других бытовых зарисовок складывается знакомая каждому искренняя история о конфликте поколений и жизненных противоречиях. «Государственные похороны»

Фото: 76th Venice International Film Festival

Уроженец Баранович Сергей Лозница поставил в прошлом году необычный рекорд. Режиссёр показал по одному фильму на каждом из трёх кинофестивалей большой тройки: Берлинском, Каннском и Венецианском. В 2019-м Лозница скромно ограничился лишь последним, представив вне конкурса новую работу, целиком смонтированную из ранее никогда не публиковавшихся кадров похорон Иосифа Сталина. Все сцены в фильме идут в чётком хронологическом порядке и не нарушаются комментариями. По сути, единственное авторское вмешательство, которое себе позволяет Лозница, в отдельных моментах подчёркивающую настроение закадровую музыку. Весь остальной грандиозный и сюрреалистический документальный спектакль режиссёр-концептуалист оставляет на суд зрителя как есть. «Осторожно: дети!»

Фото: Norwegian Film Institute

Новая полнометражная работа бывшего норвежского библиотекаря, а теперь подающего надежды режиссёра Дага Йохана Хёугеруда с сюжетом, важным и актуальным и для белорусских широт — это драма о том, как важно прислушиваться к своим детям, чтобы избежать возможных зловещих последствий. 13-летняя Ликке вступает в конфликт с одноклассником на школьной игровой площадке. Всё заканчивается ударом рюкзаком и сильной травмой головы у мальчика, от которой он умирает в больнице. Сложная для школы и родителей ситуация превращается в экзистенциальное поле битвы, которое с каждым днём разрастается чуть ли не до общенациональных масштабов. «Последний день этого лета»

Кадр из трейлера

Ещё один белорусский фильм фестивальной программы, который стоит посмотреть уже хотя бы потому, что идёт он всего каких-то 46 минут, а радостей от увиденной красоты обыденности обещает подарить на долгие часы вперёд. Это новая картина победительницы позапрошлогоднего «Лiстапада» Юлии Шатун и оператора фильма «Завтра» Никиты Александрова, который в этот раз выступает полноценным сорежиссёром. В центре условного (потому что в картине, по сути, толком ничего не происходит) сюжета — минский десятиклассник Вадим, который проводит последний день летних каникул так, как примерно их проводят все минские десятиклассники: за просмотром мемов, прогулками с подругой по Октябрьской и кормлением голубей картошкой-фри. «Молочные зубы»

Фото: imdb.com