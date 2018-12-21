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Группа «SMASH!!» снова вместе? Лазарев и Топалов спели на юбилее Юрия Николаева

21 декабря 2018 09:48
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Новости России. Дуэт «SMASH!!» распался в конце 2004 года, когда Сергей Лазарев со скандалом покинул группу, не выполнив обязательств перед продюсером. С тех пор, между голосистыми юношами будто чёрная кошка пробежала, и дружба замерла на целых тринадцать лет.

Группа «SMASH!!» снова вместе? Лазарев и Топалов спели на юбилее Юрия Николаева-1

Фото: instagram.com/lazarevsergey

В прошлом году Лазарев и Топалов, наконец, помирились, снова стали называть друг друга братьями, периодически встречаться и созваниваться. А на днях и вовсе объявили о воссоединении на сцене. Правда, к сожалению фанатов, всего на один вечер.

Группа «SMASH!!» снова вместе? Лазарев и Топалов спели на юбилее Юрия Николаева-4

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Артисты выступили на юбилейном вечере Юрия Николаева, исполнив хит «Молитва».

Группа «SMASH!!» снова вместе? Лазарев и Топалов спели на юбилее Юрия Николаева-7

Скриншот из соцсетей Влада Топалова

На своей странице в Instagram Сергей Лазарев поведал поклонникам: несмотря на то, что в последний раз он с Владом пел целых шесть лет назад, перед концертом понадобилась всего одна репетиция – вот что значит работа и дружба с детства.

Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями (читать далее). 

# Звезды # калейдоскоп # Сергей Лазарев # Влад Топалов # Фотофакт

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