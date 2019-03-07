21-летняя американка стала самым молодым миллиардером. Кто обогнал Цукерберга?

Учитывая скорость развития Kylie Cosmetics, Forbes оценил стоимость компании в 900 миллионов долларов. В совокупности с имеющимися у Дженнер личными средствами общий капитал Кайли пересёк черту в миллиард долларов.

Как сообщает Forbes, такой доход американке принесла основанная ею Kylie Cosmetics. Выручка компании в прошлом году составила около 360 миллионов долларов.

Новости США. 21-летняя Кайли Дженнер была признана самым молодым миллиардером в истории. Ранее это звание было за основателем социальной сети Facebook Марком Цукербергом.

Таким образом Forbes назвал американку самым молодым миллиардером, который самостоятельно заработал свои деньги. Цукербергу удалось заработать миллиард только в 23 года.

Стоит отметить, что у Марка не было богатых и известных родственников, которые могли бы значительно поспособствовать развитию его бизнеса. Об этом подумали многие пользователи соцсетей, поэтому журнал Forbes пояснил своё мнение.

У издания есть своя система оценивания «самодельности» людей, попавших в список Forbes. Наследник богатства, который вообще не прикладывал никаких усилий для улучшения своего материального положения, оценивается в 1 балл.

Опра Уинфри, которая выросла в небогатой семье и испытала значительные трудности при создании собственного капитала, оценивается в 10 баллов.

Кайли Дженнер, которая воспользовалась известностью и богатством семьи, получила 7 баллов.

Напоследок несколько интересных фактов. Первая коллекция Kylie Cosmetics была продана за 30 секунд. Продажи велись онлайн. Штат компании Кайли составляет всего 12 человек. По состоянию на август 2018 года, рекламный пост в Instagram Дженнер стоил миллион долларов.

Ещё в 2018 году Forbes предсказывал, что Кайли заработает миллиард до своих 23 лет.