Влад Топалов рассказал, как они с Региной Тодоренко назвали первенца

Новости России. В эфире программы на одном из российских телеканалов Влад Топалов рассказал, какое имя они с Региной Тодоренко выбрали для сына. Мальчика назвали Михаилом.

9 февраля выпуск программы был посвящён предстоящей поездке Сергея Лазарева на «Евровидение-2019», а Топалов был одним из приглашённых гостей. В какой-то момент речь зашла об их с Тодоренко ребёнке.