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Влад Топалов рассказал, как они с Региной Тодоренко назвали первенца

10 февраля 2019 06:35
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Новости России. В эфире программы на одном из российских телеканалов Влад Топалов рассказал, какое имя они с Региной Тодоренко выбрали для сына. Мальчика назвали Михаилом.  

9 февраля выпуск программы был посвящён предстоящей поездке Сергея Лазарева на «Евровидение-2019», а Топалов был одним из приглашённых гостей. В какой-то момент речь зашла об их с Тодоренко ребёнке.  

Влад Топалов рассказал, как они с Региной Тодоренко назвали первенца-1

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial  

Влад рассказал, что их малышу уже больше двух месяцев, Регина отлично справляется с обязанностями матери, а он сам с удовольствием ухаживает за ребёнком. Когда молодого отца спросили об имени сына, он не стал держать это в тайне и ответил – Михаил.  

О романе Тодоренко и Топалова стало известно весной 2018 года. Летом того же года Влад сделал Регине предложение, а осенью пара поженилась.  

Ребёнок у супругов родился 5 декабря – здесь подробнее.  

# Звезды # калейдоскоп # Влад Топалов

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