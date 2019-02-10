Влад Топалов рассказал, как они с Региной Тодоренко назвали первенца

Новости России. В эфире программы на одном из российских телеканалов Влад Топалов рассказал, какое имя они с Региной Тодоренко выбрали для сына. Мальчика назвали Михаилом.
9 февраля выпуск программы был посвящён предстоящей поездке Сергея Лазарева на «Евровидение-2019», а Топалов был одним из приглашённых гостей. В какой-то момент речь зашла об их с Тодоренко ребёнке.
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial
Влад рассказал, что их малышу уже больше двух месяцев, Регина отлично справляется с обязанностями матери, а он сам с удовольствием ухаживает за ребёнком. Когда молодого отца спросили об имени сына, он не стал держать это в тайне и ответил – Михаил.
О романе Тодоренко и Топалова стало известно весной 2018 года. Летом того же года Влад сделал Регине предложение, а осенью пара поженилась.
Ребёнок у супругов родился 5 декабря – здесь подробнее.