Получила букет на 8 марта? Съешь его! Топ-7 идей для подарков женщинам

«Цветы недорого», «как поздравить любимую», «что подарить на 8 марта?». В преддверии самого красивого весеннего праздника в поисковых топах – целый букет трепетных запросов. Это и вечный баттл на оригинальность и попытка свести счёты за презент 23 февраля.

Парфюмерия ручной работы прямиком из родовых поместий. И хоть по результатам опросов – косметика в этот день – самый провальный вариант подарка, со слов этого ремесленника, бальзам для губ с эфирными маслами удивит любую. Татьяна Громова изготавливает косметику ручной работы. Татьяна Громова:

Вредной она быть не может. Конечно, у каждого свои особенности организма. Аллергия, например, может быть, поэтому везде есть составы. Человек, зная свои особенности, может определить: подходит ему эта косметика или нет.

Если отрицательная реакция даже на, казалось бы, привычные большинству природные микроэлементы есть – этот гипоаллергенный коврик с мордочкой кота – точно никоим образом не отразится на здоровье. На одно изделие уходит несколько рулонов пряжи из стопроцентного хлопка и около 2-3 дней. Такие трикотажные коврики вяжет Вероника Гребенюк.

Вероника Гребенюк:

Можно подарить невесте, маме трикотажную корзинку, сюда положить какие-нибудь конфетки или подарочки, или сертификат. Её можно стирать даже в стиральной машине, не больше 40 градусов температура. Мы достали, аккуратненько края поправили, она высохла и всё.

Декоративные свечи в форме ангела, белого мишки или совы. В компании сына Данута Мартунович изготавливает все эти милые прелести из парафина высокой очистки. Именно таким, со слов женщины, покрывают головки сыра на заводе.

Данута Мартунович:

Любую свечу зажигаешь – она сверху покрашена. Если она начинает гореть, там дальше белый парафин. Она растекается, она грязная, ужасная становится по виду. У нас она до последней ниточки, до последнего фитилька она будет в таком цвете, в котором она покрашена.

Взбитый мёд с ежевикой, земляникой, голубикой, фундуком и кокосом с Кавказа. Варенье из одуванчиков, тархуна, с чабрецом, облепихой и сосновыми шишками. В умелых хозяйских руках такое лакомство превратится в салатную заправку.

Анастасия Пканова, продавец мёда и варенья:

Нужно соблюдать определённую технологию. Это очень трудоёмкий процесс. Выгодно просто прийти взять и полакомиться таким вот десертом. У нас есть дегустация, можно всё сначала попробовать.

Тренд сезона – цветы. Только не поднадоевшие тюльпаны, а модные съедобные букеты. Эти белорусские предприниматели за 2 года своими оригинальными решениями облегчили жизнь сотням мужчин. Такие фруктово-цветочные презенты сметают на ура. Никита Рудский, руководитель компании по изготовлению съедобных букетов:

Это фруктово-цветочный букет. В нём основная составляющая – фрукты, украшенные зеленью и цветами. Сегодня мы используем в качестве цветов кустовую розу, которая будет дополнять и украшать наши фрукты. Сам букет будет упакован, как цветочный, но выглядеть он будет гораздо приятнее, больше, красивее, ещё и полезнее.