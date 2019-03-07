Выбираем подарки на 8 марта в «Марко». Советы стилиста

Девушки – как весенние цветы: раскрываются в объятиях тепла и заботы. 8 марта – прекрасный повод оформить свои чувства в идеальный подарок. Компания «Марко» – место, где сбываются самые заветные женские мечты.

Елизавета Логвина, стилист:

На полках магазинов «Марко» вы найдёте самые актуальные модели обуви этого сезона. Ботильоны в стиле милитари на устойчивом грубом каблуке с заострённым носом цвета хаки.

Альтернативный вариант классической модели в молочно-сливочных цветовых оттенках.

Также не утратили свою актуальность грубые брутальные ботинки на тракторной подошве с цепями, заклёпками, шипами – различными металлическими элементами.

Неформальность, панковский дух и раскованность движений – модный манифест уверенных и решительных дам. Утонченность, женственность и грация в походке сигнализируют об элегантной натуре. Любительницы долгих прогулок и street-луков предпочтут актуальный спорт-шик. Подобрать идеальную пару «для неё» легко!

Елизавета Логвина:

Туфли-лодочки занимают почётное место в гардеробе любой женщины. Компания «Марко» предлагает обилие моделей как с острым, так и с закруглённым носиком. Формы каблуков – от классических до причудливых.

Благородная палитра оттенков задаст нужный тон как повседневному, так и вечернему луку, остаётся лишь подобрать подходящий аксессуар.

Елизавета Логвина:

Сумочки от «Марко», бренда «Браво» и «Витма» сделают образ любой девушки неповторимым и запоминающимся за счёт уникальной лазерной гравировки и перфорации на натуральной коже.

Этот аксессуар обратит на себя внимание окружающих, благодаря обилию принтов, в том числе остромодного принта рептилии, имитации кружева и различных вариантов ремней.

Всегда удобно иметь под рукой качественную косметичку, надёжную ключницу и прочный кошелёк. Эти незаменимые атрибуты будут актуальны круглый год.

Елизавета Логвина:

Образ складывается из мелочей. Аксессуары из натуральной кожи подчеркнут статусность и индивидуальность. Изделия кожгалантереи, выполненные в различных техниках напыления, использования лаков и блёсточек придутся по вкусу любой моднице.