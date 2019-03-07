Прямой эфир

Выбираем подарки на 8 марта в «Марко». Советы стилиста

07 марта 2019 07:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Девушки – как весенние цветы: раскрываются в объятиях тепла и заботы. 8 марта – прекрасный повод оформить свои чувства в идеальный подарок. Компания «Марко» – место, где сбываются самые заветные женские мечты.

Выбираем подарки на 8 марта в «Марко». Советы стилиста-1

Елизавета Логвина, стилист:
На полках магазинов «Марко» вы найдёте самые актуальные модели обуви этого сезона. Ботильоны в стиле милитари на устойчивом грубом каблуке с заострённым носом цвета хаки.

Выбираем подарки на 8 марта в «Марко». Советы стилиста-4

Альтернативный вариант классической модели в молочно-сливочных цветовых оттенках.

Выбираем подарки на 8 марта в «Марко». Советы стилиста-7

Также не утратили свою актуальность грубые брутальные ботинки на тракторной подошве с цепями, заклёпками, шипами – различными металлическими элементами.

Выбираем подарки на 8 марта в «Марко». Советы стилиста-10

Неформальность, панковский дух и раскованность движений – модный манифест уверенных и решительных дам. Утонченность, женственность и грация в походке сигнализируют об элегантной натуре. Любительницы долгих прогулок и street-луков предпочтут актуальный спорт-шик. Подобрать идеальную пару «для неё» легко!

Выбираем подарки на 8 марта в «Марко». Советы стилиста-13

Елизавета Логвина:
Туфли-лодочки занимают почётное место в гардеробе любой женщины. Компания «Марко» предлагает обилие моделей как с острым, так и с закруглённым носиком. Формы каблуков от классических до причудливых.

Выбираем подарки на 8 марта в «Марко». Советы стилиста-16

Благородная палитра оттенков задаст нужный тон как повседневному, так и вечернему луку, остаётся лишь подобрать подходящий аксессуар.

Выбираем подарки на 8 марта в «Марко». Советы стилиста-19

Елизавета Логвина:
Сумочки от «Марко», бренда «Браво» и «Витма» сделают образ любой девушки неповторимым и запоминающимся за счёт уникальной лазерной гравировки и перфорации на натуральной коже.

Выбираем подарки на 8 марта в «Марко». Советы стилиста-22

Этот аксессуар обратит на себя внимание окружающих, благодаря обилию принтов, в том числе остромодного принта рептилии, имитации кружева и различных вариантов ремней.

Выбираем подарки на 8 марта в «Марко». Советы стилиста-25

Всегда удобно иметь под рукой качественную косметичку, надёжную ключницу и прочный кошелёк. Эти незаменимые атрибуты будут актуальны круглый год.

Выбираем подарки на 8 марта в «Марко». Советы стилиста-28

Елизавета Логвина:
Образ складывается из мелочей. Аксессуары из натуральной кожи подчеркнут статусность и индивидуальность. Изделия кожгалантереи, выполненные в различных техниках напыления, использования лаков и блёсточек придутся по вкусу любой моднице.

Выбираем подарки на 8 марта в «Марко». Советы стилиста-31

Дарите женщинам не только цветы! Создавайте праздник в компании «Марко».

*На правах рекламы.

# Реклама # калейдоскоп # Елизавета Логвина # Фотофакт # Реклама

Другие новости рубрики

Все новости
Впервые за 13 лет участник «Кто хочет стать миллионером?» дошёл до финала. Это учитель английского
06 марта 2019 12:19

Впервые за 13 лет участник «Кто хочет стать миллионером?» дошёл до финала. Это учитель английского

«Точно будет девочка». Беременную Александру Савельеву не узнали поклонники
06 марта 2019 11:00

«Точно будет девочка». Беременную Александру Савельеву не узнали поклонники

«Ты должна знать в 10 раз больше. Потому что мужчины ошибок нам не прощают». Кинооператор Татьяна Логинова о своей работе
06 марта 2019 10:19

«Ты должна знать в 10 раз больше. Потому что мужчины ошибок нам не прощают». Кинооператор Татьяна Логинова о своей работе