Какое трогательное фото. Сергей Лазарев провёл выходной вместе с семьёй

Новости России. Представитель России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» Сергей Лазарев рассказал о том, как он провёл свой выходной. Артист уделил время семье.

«Лучший выходной – дома! Нагулялись с Ником и с собаками, надышались свежим воздухом!», – эмоционально написал Лазарев.