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Какое трогательное фото. Сергей Лазарев провёл выходной вместе с семьёй

03 марта 2019 14:36
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Новости России. Представитель России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» Сергей Лазарев рассказал о том, как он провёл свой выходной. Артист уделил время семье.  

«Лучший выходной – дома! Нагулялись с Ником и с собаками, надышались свежим воздухом!», – эмоционально написал Лазарев.  

Какое трогательное фото. Сергей Лазарев провёл выходной вместе с семьёй-1

Фото: instagram.com/lazarevsergey  

Подписчики порадовались за Сергея и обратили внимание на душевность фотографии.  

«Господи, Сережа, когда ты все успеваешь? Вчера в Дюссельдорфе, а сегодня уже дома! Восхищаюсь тобой!»,  

«Какое душевное фото»,  

«Ай, молодцы! Румяные, довольные! Классные парни!»,  

«Никита такой довольный! Такой лапочка, и папа его тоже».  

Насыщенному графику певца действительно можно удивиться. Однако каким-то образом Сергей умудряется успевать делать свои дела, которых становится всё больше. Например, совсем недавно Лазарев приступил к репетициям номера для «Евровидения».  

Об этом рассказал постановщик номера Фокас Евангелинос – подробности здесь.  

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # Сергей Лазарев

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