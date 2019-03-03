Какое трогательное фото. Сергей Лазарев провёл выходной вместе с семьёй

Новости России. Представитель России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» Сергей Лазарев рассказал о том, как он провёл свой выходной. Артист уделил время семье.
«Лучший выходной – дома! Нагулялись с Ником и с собаками, надышались свежим воздухом!», – эмоционально написал Лазарев.
Фото: instagram.com/lazarevsergey
Подписчики порадовались за Сергея и обратили внимание на душевность фотографии.
«Господи, Сережа, когда ты все успеваешь? Вчера в Дюссельдорфе, а сегодня уже дома! Восхищаюсь тобой!»,
«Какое душевное фото»,
«Ай, молодцы! Румяные, довольные! Классные парни!»,
«Никита такой довольный! Такой лапочка, и папа его тоже».
Насыщенному графику певца действительно можно удивиться. Однако каким-то образом Сергей умудряется успевать делать свои дела, которых становится всё больше. Например, совсем недавно Лазарев приступил к репетициям номера для «Евровидения».
Об этом рассказал постановщик номера Фокас Евангелинос – подробности здесь.