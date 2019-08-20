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Сложно ли отличить ворона от кролика? Ответ: да

20 августа 2019 12:10
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Пользователи соцсетей столкнулись с очередной проблемой – появилось видео, автор которого нежно гладит животное. Только вот что это за животное? Кролик или ворон? Из-за ракурса действительно трудно понять.

Сложно ли отличить ворона от кролика? Ответ: да-1

К настоящему моменту короткий ролик набрал уже более 1,2 миллиона просмотров и стал причиной яростных дебатов. Поскольку общепринятое мнение так и не сформировалось, пользователи решили закончить спор, вспомнив, что похожие сложности уже бывали.

Сложно ли отличить ворона от кролика? Ответ: да-4

Фото: Fliegende Blätter (Какие животные больше всего похожи друг на друга? Кролик и утка!)

Сложно ли отличить ворона от кролика? Ответ: да-6

Фото: pikabu.ru / bassuluu

Несколько месяцев назад оптическая иллюзия с котом заставила людей проводить эксперименты.

Пользователи опровергли утверждение автора картинки – здесь подробности.

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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