Сложно ли отличить ворона от кролика? Ответ: да

Пользователи соцсетей столкнулись с очередной проблемой – появилось видео, автор которого нежно гладит животное. Только вот что это за животное? Кролик или ворон? Из-за ракурса действительно трудно понять.

К настоящему моменту короткий ролик набрал уже более 1,2 миллиона просмотров и стал причиной яростных дебатов. Поскольку общепринятое мнение так и не сформировалось, пользователи решили закончить спор, вспомнив, что похожие сложности уже бывали.

Фото: Fliegende Blätter (Какие животные больше всего похожи друг на друга? Кролик и утка!)

Фото: pikabu.ru / bassuluu