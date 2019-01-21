После 20 лет брака. Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались
Новости России. Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая обвенчались после 20 лет брака.
Как сообщает издание «Псковская лента новостей», церемония прошла в Троицком соборе, который расположен в Псковском кремле. На венчании присутствовали только друзья и близкие, среди которых Никита Михалков – брат Кончаловского.
На церемонию Юлия Высоцкая надела белое платье и фату. Актриса не смогла сдержать слез.
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial
Напомним, что пара поженилась в 1998 году. В браке Кончаловский и Высоцкая дважды стали родителями – у них родилась дочь Мария и сын Петр.
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Юлия Высоцкая в соцсетях часто делится фото с супругом – они путешествуют вместе и проводят время вместе.
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Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial