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После 20 лет брака. Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались

21 января 2019 09:23
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Новости России. Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая обвенчались после 20 лет брака.  

Как сообщает издание «Псковская лента новостей», церемония прошла в Троицком соборе, который расположен в Псковском кремле. На венчании присутствовали только друзья и близкие, среди которых Никита Михалков – брат Кончаловского.  

После 20 лет брака. Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались-1

Фото: pln-pskov.ru

На церемонию Юлия Высоцкая надела белое платье и фату. Актриса не смогла сдержать слез.  

После 20 лет брака. Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались-4

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

Напомним, что пара поженилась в 1998 году. В браке Кончаловский и Высоцкая дважды стали родителями – у них родилась дочь Мария и сын Петр.  

«Пасту он варит, мне кажется, лучше меня». Юлия Высоцкая о сыне и любимом блюде  

Юлия Высоцкая в соцсетях часто делится фото с супругом – они путешествуют вместе и проводят время вместе.  

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский проводят романтические каникулы в Греции (смотрите здесь).  

После 20 лет брака. Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались-7

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

# Звезды # калейдоскоп # Юлия Высоцкая # Андрей Кончаловский

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