Свадьба с воблой вместо цветов и сравнение с Самойловой. Юлия Высоцкая вспомнила студенческие годы в Минске

Актриса Юлия Высоцкая в начале февраля посетила Минск. В белорусской столице состоялся творческий вечер ее супруга – Андрея Кончаловского. На своем YouTube-канале Юлия опубликовала видео о поездке в Минск и отметила, что с этим городом у нее связано много волнительных и приятных воспоминаний. Актриса оценила гостеприимство минских ресторанов, заглянула в место, где училась, а также окунулась в ностальгию по временам студенчества.

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

Юлия Высоцкая родилась в Ростовской области, но училась актерскому мастерству в Минске. Актриса назвала город «мой Минск» и пояснила: «В какой-то степени он мой, я здесь училась. Мне приятно, что меня здесь считают за свою. Многие даже не утруждаются залезть в Википедию и посмотреть, где же родилась Высоцкая». Юлия отметила, что даже какое-то была голосом минского метро. О ностальгии по временам студенчества. «Как-то я здесь вспоминаю и все свои экзамены, и все сессии. Я все время ходила и смотрела в окна, мне так хотелось жить где-то, чтобы дом был, а не общага. Особенно вечером, когда идешь, и в окнах огоньки горят».

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Юлия Высоцкая»

О погоде в Минске. Актриса прогулялась по центру города. В этот день в Минске была солнечная погода и ясное небо. Юлия Высоцкая отметила, что некоторое время жила в Варшаве и сравнила погоду столицы Польши с минской. По словам актрисы, в белорусской столице солнечная погода зимой бывает чаще. О Национальном академическом театре им. Янки Купалы. «Впервые в своей жизни вышла на профессиональную сцену здесь, в этом театре». Актриса также вспомнила реплики из спектаклей и роли, которые она исполняла на сцене.

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Юлия Высоцкая»

Показала фото со времен студенчества. На некоторых она отмечает, что ей говорили, что она похожа на Татьяну Самойлову, показала фото со свадьбы с однокурсником Анатолием Котом и рассказала, что вместо букета цветов в руках у них было по вобле. «Мы сказали, что мы из театрально-художественного института, нас расписали очень быстро. Мы очень радовались, толпа была большая. И потом мы праздновали».

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Юлия Высоцкая»

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Юлия Высоцкая»