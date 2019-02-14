Свадьба с воблой вместо цветов и сравнение с Самойловой. Юлия Высоцкая вспомнила студенческие годы в Минске
Актриса Юлия Высоцкая в начале февраля посетила Минск. В белорусской столице состоялся творческий вечер ее супруга – Андрея Кончаловского.
На своем YouTube-канале Юлия опубликовала видео о поездке в Минск и отметила, что с этим городом у нее связано много волнительных и приятных воспоминаний. Актриса оценила гостеприимство минских ресторанов, заглянула в место, где училась, а также окунулась в ностальгию по временам студенчества.
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial
Юлия Высоцкая родилась в Ростовской области, но училась актерскому мастерству в Минске.
Актриса назвала город «мой Минск» и пояснила: «В какой-то степени он мой, я здесь училась. Мне приятно, что меня здесь считают за свою. Многие даже не утруждаются залезть в Википедию и посмотреть, где же родилась Высоцкая». Юлия отметила, что даже какое-то была голосом минского метро.
О ностальгии по временам студенчества. «Как-то я здесь вспоминаю и все свои экзамены, и все сессии. Я все время ходила и смотрела в окна, мне так хотелось жить где-то, чтобы дом был, а не общага. Особенно вечером, когда идешь, и в окнах огоньки горят».
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Юлия Высоцкая»
О погоде в Минске. Актриса прогулялась по центру города. В этот день в Минске была солнечная погода и ясное небо. Юлия Высоцкая отметила, что некоторое время жила в Варшаве и сравнила погоду столицы Польши с минской. По словам актрисы, в белорусской столице солнечная погода зимой бывает чаще.
О Национальном академическом театре им. Янки Купалы. «Впервые в своей жизни вышла на профессиональную сцену здесь, в этом театре». Актриса также вспомнила реплики из спектаклей и роли, которые она исполняла на сцене.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Юлия Высоцкая»
Показала фото со времен студенчества. На некоторых она отмечает, что ей говорили, что она похожа на Татьяну Самойлову, показала фото со свадьбы с однокурсником Анатолием Котом и рассказала, что вместо букета цветов в руках у них было по вобле. «Мы сказали, что мы из театрально-художественного института, нас расписали очень быстро. Мы очень радовались, толпа была большая. И потом мы праздновали».
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Юлия Высоцкая»
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Юлия Высоцкая»
Актриса посетила Белорусскую государственную академию искусств, встретилась со своим преподавателем – Лидией Алексеевной Монаковой, а также отметила, что в Минске «много хороших учебных заведений».
О драниках. «Самые вкусные драники в Беларуси. Никто не умеет так печь драники». Юлия Высоцкая похвалила некоторые заведения столицы.
«Минск, я тебя люблю», – подытожила актриса. На своей странице в Instagram Юлия добавила, что «в Минске я не была почти 20 лет... И он почти не изменился, те же широкие чистые проспекты, тот же свежей воздух, а главное те же прекрасные, милые, родные люди».
В январе этого года Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались после 20 лет брака (читать далее).