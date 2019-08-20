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«На позитиве». Кристина Орбакайте показала новое фото с мужем

20 августа 2019 09:05
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Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками своего Instagram-аккаунта новым фото.

В кадре певица позирует рядом с мужем, 41-летним Михаилом Земцовым. На фото пара запечатлена на свежем воздухе. Кристина Орбакайте подписала фото: «На позитиве».

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«На позитиве». Кристина Орбакайте показала новое фото с мужем-1

Фото: instagram.com/orbakaite_k

Певица не скрывает мужа от общественности, поэтому регулярно публикует в соцсети кадры с ним. Подписчики оставили много добрых комментариев под фото. Поклонники отметили, что Орбакайте и Земцов – гармоничная и красивая пара.

Напомним, у Кристины и Михаила подрастает дочь – Клавдия Земцова. Новые кадры девочки можно увидеть здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Кристина Орбакайте # Михаил Земцов # Клавдия Земцова

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