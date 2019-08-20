«На позитиве». Кристина Орбакайте показала новое фото с мужем

В кадре певица позирует рядом с мужем, 41-летним Михаилом Земцовым. На фото пара запечатлена на свежем воздухе. Кристина Орбакайте подписала фото: «На позитиве».

Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками своего Instagram-аккаунта новым фото.

Певица не скрывает мужа от общественности, поэтому регулярно публикует в соцсети кадры с ним. Подписчики оставили много добрых комментариев под фото. Поклонники отметили, что Орбакайте и Земцов – гармоничная и красивая пара.