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«Молодые влюблённые». Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский проводят романтические каникулы в Греции

17 сентября 2018 15:13
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Новости России. Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский отдохнули в Греции.

Яркие фото с отдыха супругов были опубликованы на странице в Instagram актрисы.

Высоцкая и Кончаловский гуляли по набережной, купались, дегустировали вино и пробовали местные фрукты.

«Молодые влюблённые». Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский проводят романтические каникулы в Греции-1

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

Свои эмоции 45-летняя Юлия Высоцкая описывала в постах разнообразными хэштегами: «скажи, куда нам надо, «я поведу тебя», «юный натуралист», «автостоп», «девушка, как вас зовут».

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Живописные фото сразу же оценили подписчики актрисы.

«Молодые влюблённые». Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский проводят романтические каникулы в Греции-4

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

Они отметили, что пара выглядит абсолютно гармонично и счастливо.

«Обожаю Вашу пару!»,

«Молодые влюблённые». Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский проводят романтические каникулы в Греции-7

Фото: скриншот из видео со страницы instagram.com/juliavysotskayaofficial

«Очень нравится эта пара. Смотрим и хочется, чтобы все было у них хорошо, счастья на долгие-долгие годы»,

«Прекрасная пара. Очень радует, когда видишь искренность, человечность в отношениях»,

«Молодые влюблённые». Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский проводят романтические каникулы в Греции-10

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

«Шикарная пара! Браво! Так держать! Молодцы! Молодые влюбленные».

Кроме Греции за лето пара успела посетить Францию, Испанию и Италию.

«Молодые влюблённые». Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский проводят романтические каникулы в Греции-13

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

В 2018 году пара отмечает фарфоровую свадьбу – супруги вместе уже 20 лет.

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# Звезды # калейдоскоп # Юлия Высоцкая # Андрей Кончаловский # Фотофакт

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