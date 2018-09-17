«Молодые влюблённые». Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский проводят романтические каникулы в Греции

Высоцкая и Кончаловский гуляли по набережной, купались, дегустировали вино и пробовали местные фрукты.

Яркие фото с отдыха супругов были опубликованы на странице в Instagram актрисы.

Новости России. Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский отдохнули в Греции.

Свои эмоции 45-летняя Юлия Высоцкая описывала в постах разнообразными хэштегами: «скажи, куда нам надо, «я поведу тебя», «юный натуралист», «автостоп», «девушка, как вас зовут».

Они отметили, что пара выглядит абсолютно гармонично и счастливо.

Фото: скриншот из видео со страницы instagram.com/juliavysotskayaofficial

«Очень нравится эта пара. Смотрим и хочется, чтобы все было у них хорошо, счастья на долгие-долгие годы»,

«Прекрасная пара. Очень радует, когда видишь искренность, человечность в отношениях»,