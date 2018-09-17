«Молодые влюблённые». Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский проводят романтические каникулы в Греции
Новости России. Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский отдохнули в Греции.
Яркие фото с отдыха супругов были опубликованы на странице в Instagram актрисы.
Высоцкая и Кончаловский гуляли по набережной, купались, дегустировали вино и пробовали местные фрукты.
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial
Свои эмоции 45-летняя Юлия Высоцкая описывала в постах разнообразными хэштегами: «скажи, куда нам надо, «я поведу тебя», «юный натуралист», «автостоп», «девушка, как вас зовут».
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Живописные фото сразу же оценили подписчики актрисы.
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial
Они отметили, что пара выглядит абсолютно гармонично и счастливо.
«Обожаю Вашу пару!»,
Фото: скриншот из видео со страницы instagram.com/juliavysotskayaofficial
«Очень нравится эта пара. Смотрим и хочется, чтобы все было у них хорошо, счастья на долгие-долгие годы»,
«Прекрасная пара. Очень радует, когда видишь искренность, человечность в отношениях»,
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial
«Шикарная пара! Браво! Так держать! Молодцы! Молодые влюбленные».
Кроме Греции за лето пара успела посетить Францию, Испанию и Италию.
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial
В 2018 году пара отмечает фарфоровую свадьбу – супруги вместе уже 20 лет.
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