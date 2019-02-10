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Юлия Высоцкая приехала в Минск и поделилась трогательными воспоминаниями 20-летней давности

10 февраля 2019 07:30
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Новости России. На днях российская артистка и кулинар Юлия Высоцкая приезжала в Минск, чтобы вспомнить былое.  

«В Минске я не была почти 20 лет… и он почти не изменился, те же широкие чистые проспекты, тот же свежей воздух, а главное те же прекрасные, милые, родные люди… появилось достаточно много интересных и вкусных мест с хорошим кофе, это порадовало», – поделилась мыслями Высоцкая.  

Юлия Высоцкая приехала в Минск и поделилась трогательными воспоминаниями 20-летней давности-1

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial  

Под постом пользователи оставили самые разные комментарии: от своих впечатлений о Минске, до споров относительно изменений в городе.  

«Наш Минск очень сильно изменился!»,  

«Уже 35 лет не была в моём родном Минске. Каждый год даю слово, что поеду, но какие-то проблемы на пути к городу детства и юности. Пусть простят меня мои любимые родные, которые тоже меня ждут»,  

«Приезжайте почаще, Юля!»,  

«Наш Любимый Минск и вырос, и похорошел. Но в чём Вы абсолютно правы, Юлия Александровна, так это в том, что у нас прекрасные люди, свежий воздух и чистый город, где эту чистоту поддерживают наши горожане»,  

«Юля, вы на этой фотографии очень похожи на своего мужа».  

Юлия Высоцкая приехала в Минск и поделилась трогательными воспоминаниями 20-летней давности-4

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial  

Юлия Высоцкая родилась в России, но приезжала учиться в Белорусскую государственную академию искусств. По словам актрисы, такое решение было принято из-за опасения, что она не сможет поступить в ГИТИС. Некоторое время Юлия служила в Национальном академическом театре им. Я. Купалы.  

Вероятно, поводом приехать в Минск для Высоцкой стал творческий вечер, который её супруг проводил в белорусской столице 7 февраля.  

Зимой 2019 года Высоцкая и её муж Андрей Кончаловский обвенчались после 20 лет брака.  

Церемония прошла в Троицком соборе – подробности здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Юлия Высоцкая

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