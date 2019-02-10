Юлия Высоцкая приехала в Минск и поделилась трогательными воспоминаниями 20-летней давности

«В Минске я не была почти 20 лет… и он почти не изменился, те же широкие чистые проспекты, тот же свежей воздух, а главное те же прекрасные, милые, родные люди… появилось достаточно много интересных и вкусных мест с хорошим кофе, это порадовало», – поделилась мыслями Высоцкая.

Новости России. На днях российская артистка и кулинар Юлия Высоцкая приезжала в Минск, чтобы вспомнить былое.

Под постом пользователи оставили самые разные комментарии: от своих впечатлений о Минске, до споров относительно изменений в городе.

«Наш Минск очень сильно изменился!»,

«Уже 35 лет не была в моём родном Минске. Каждый год даю слово, что поеду, но какие-то проблемы на пути к городу детства и юности. Пусть простят меня мои любимые родные, которые тоже меня ждут»,

«Приезжайте почаще, Юля!»,

«Наш Любимый Минск и вырос, и похорошел. Но в чём Вы абсолютно правы, Юлия Александровна, так это в том, что у нас прекрасные люди, свежий воздух и чистый город, где эту чистоту поддерживают наши горожане»,

«Юля, вы на этой фотографии очень похожи на своего мужа».