Юлия Высоцкая приехала в Минск и поделилась трогательными воспоминаниями 20-летней давности
Новости России. На днях российская артистка и кулинар Юлия Высоцкая приезжала в Минск, чтобы вспомнить былое.
«В Минске я не была почти 20 лет… и он почти не изменился, те же широкие чистые проспекты, тот же свежей воздух, а главное те же прекрасные, милые, родные люди… появилось достаточно много интересных и вкусных мест с хорошим кофе, это порадовало», – поделилась мыслями Высоцкая.
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial
Под постом пользователи оставили самые разные комментарии: от своих впечатлений о Минске, до споров относительно изменений в городе.
«Наш Минск очень сильно изменился!»,
«Уже 35 лет не была в моём родном Минске. Каждый год даю слово, что поеду, но какие-то проблемы на пути к городу детства и юности. Пусть простят меня мои любимые родные, которые тоже меня ждут»,
«Приезжайте почаще, Юля!»,
«Наш Любимый Минск и вырос, и похорошел. Но в чём Вы абсолютно правы, Юлия Александровна, так это в том, что у нас прекрасные люди, свежий воздух и чистый город, где эту чистоту поддерживают наши горожане»,
«Юля, вы на этой фотографии очень похожи на своего мужа».
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial
Юлия Высоцкая родилась в России, но приезжала учиться в Белорусскую государственную академию искусств. По словам актрисы, такое решение было принято из-за опасения, что она не сможет поступить в ГИТИС. Некоторое время Юлия служила в Национальном академическом театре им. Я. Купалы.
Вероятно, поводом приехать в Минск для Высоцкой стал творческий вечер, который её супруг проводил в белорусской столице 7 февраля.
Зимой 2019 года Высоцкая и её муж Андрей Кончаловский обвенчались после 20 лет брака.
Церемония прошла в Троицком соборе – подробности здесь.