Хотите стать больничным клоуном? Объявлен набор в Беларуси. Вот что они говорят о своей работе

Они знают, как принести радость и свет туда, где этого больше всего не хватает. Больничные клоуны – это настоящая серьезная профессия. В Беларуси ищут тех, кто хочет стать волонтерами и людьми доброй воли. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – больничная клоунесса Ми-Ми, тренер по больничной клоунаде – Виктория Андрейчикова и больничная клоунесса Нафаня – Вероника Фомина.

Из какой профессии вы пришли к этому? Виктория Андрейчикова, больничная клоунесса Ми-Ми, тренер по больничной клоунаде:

Профессия творческая, театральная, поэтому она близка. И я искала в какой-то момент, как могу помочь детям через то, что я умею делать. Вы профессиональная актриса? Виктория Андрейчикова:

Учусь на режиссера.

Вероника Фомина, больничная клоунесса Нафаня:

Я по образованию экономист, по текущей профессии тоже немножко актриса театра кукол, но больничная клоунесса у меня в душе с самого рождения. Поэтому то, что больничная клоунада меня нашла – это закономерный и естественный процесс, который не зависел от всех моих остальных занятий.

Само движение больничных клоунов когда появилось? Как вы о нем узнали? Виктория Андрейчикова:

Само движение уже давно в разных странах. Например, Марина Ермакова поехала в Италию и познакомилась там с больничной итальянской клоунадой. После чего, у нее родилась такая идея: то же самое нужно воплотить в Беларуси. Так как она живет в Гомеле, она сначала в 2009 году организовала гомельское объединение, а уже в 2013 году был первый набор в Минске. В этот момент я и искала, что могу сделать, и наткнулась в интернете на то, что идет набор на больничного клоуна, и для этого нужно подать заявку, пройти обучение и, возможно, ты станешь больничным клоуном.

С кем тяжелее работать с детьми или их родителями? Как вы выстраиваете эти взаимоотношения? Вероника Фомина:

Я пришла в больничную клоунаду два года назад, когда был последний набор в Минске, и пришла неспроста, потому что я тоже там была со своими детьми в больнице и знаю, каково там находиться. Для меня важно именно состояние взрослых, потому что я знаю, что, в любом случае, клоуны пришли и ушли, а настроение ребенка будет зависеть от настроения мамы или папы, которые с ним находятся в больнице и переживают гораздо больше, чем ребенок, понимая ситуацию в целом. Поэтому обязательно для меня большое значение имеет вовлечь всех взрослых, медицинский персонал – его настроение тоже влияет на процесс выздоровления – это обязательно условие! Мы работаем со всеми. Ни в коем случае не мешаем основному процессу и, наоборот, подчеркиваем для всех пациентов важность вот этого процесса и хорошего настроения.

Кто может быть волонтером? Виктория Андрейчикова:

Мужчины и девушки, которым после 21 года, могут, если очень хотят чем-то помочь, и знают, они могут вложить свою душу, свое время, которого сейчас очень мало в современном мире, если они готовы, то они могут прийти к нам на курс. Для этого нужно подать заявку у нас на сайте и быть свободным в дни, когда у нас будут проходить тренинги.

Что говорят о вас врачи? Вероника Фомина:

У врачей прекрасное по большей части настроение и они рады. Все заряжаются положительными эмоциями и самое главное, что да, больница – место, где происходят не самые приятные моменты в жизни у людей, но как переживать эти моменты?! Главное же – качество жизни, в больнице тоже происходит жизнь и этот вот эффект, когда среди врачей появляются больничные клоуны, люди этого не ожидают, положительные эмоции, конечно. Люди понимают, что это не конец света, это не самое страшное, все будет хорошо!