Хотите стать больничным клоуном? Объявлен набор в Беларуси. Вот что они говорят о своей работе
Они знают, как принести радость и свет туда, где этого больше всего не хватает. Больничные клоуны – это настоящая серьезная профессия. В Беларуси ищут тех, кто хочет стать волонтерами и людьми доброй воли.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – больничная клоунесса Ми-Ми, тренер по больничной клоунаде – Виктория Андрейчикова и больничная клоунесса Нафаня – Вероника Фомина.
Из какой профессии вы пришли к этому?
Виктория Андрейчикова, больничная клоунесса Ми-Ми, тренер по больничной клоунаде:
Профессия творческая, театральная, поэтому она близка. И я искала в какой-то момент, как могу помочь детям через то, что я умею делать.
Вы профессиональная актриса?
Виктория Андрейчикова:
Учусь на режиссера.
Вероника Фомина, больничная клоунесса Нафаня:
Я по образованию экономист, по текущей профессии тоже немножко актриса театра кукол, но больничная клоунесса у меня в душе с самого рождения. Поэтому то, что больничная клоунада меня нашла – это закономерный и естественный процесс, который не зависел от всех моих остальных занятий.
Само движение больничных клоунов когда появилось? Как вы о нем узнали?
Виктория Андрейчикова:
Само движение уже давно в разных странах. Например, Марина Ермакова поехала в Италию и познакомилась там с больничной итальянской клоунадой. После чего, у нее родилась такая идея: то же самое нужно воплотить в Беларуси. Так как она живет в Гомеле, она сначала в 2009 году организовала гомельское объединение, а уже в 2013 году был первый набор в Минске. В этот момент я и искала, что могу сделать, и наткнулась в интернете на то, что идет набор на больничного клоуна, и для этого нужно подать заявку, пройти обучение и, возможно, ты станешь больничным клоуном.
С кем тяжелее работать с детьми или их родителями? Как вы выстраиваете эти взаимоотношения?
Вероника Фомина:
Я пришла в больничную клоунаду два года назад, когда был последний набор в Минске, и пришла неспроста, потому что я тоже там была со своими детьми в больнице и знаю, каково там находиться. Для меня важно именно состояние взрослых, потому что я знаю, что, в любом случае, клоуны пришли и ушли, а настроение ребенка будет зависеть от настроения мамы или папы, которые с ним находятся в больнице и переживают гораздо больше, чем ребенок, понимая ситуацию в целом. Поэтому обязательно для меня большое значение имеет вовлечь всех взрослых, медицинский персонал – его настроение тоже влияет на процесс выздоровления – это обязательно условие! Мы работаем со всеми. Ни в коем случае не мешаем основному процессу и, наоборот, подчеркиваем для всех пациентов важность вот этого процесса и хорошего настроения.
Кто может быть волонтером?
Виктория Андрейчикова:
Мужчины и девушки, которым после 21 года, могут, если очень хотят чем-то помочь, и знают, они могут вложить свою душу, свое время, которого сейчас очень мало в современном мире, если они готовы, то они могут прийти к нам на курс. Для этого нужно подать заявку у нас на сайте и быть свободным в дни, когда у нас будут проходить тренинги.
Что говорят о вас врачи?
Вероника Фомина:
У врачей прекрасное по большей части настроение и они рады. Все заряжаются положительными эмоциями и самое главное, что да, больница – место, где происходят не самые приятные моменты в жизни у людей, но как переживать эти моменты?! Главное же – качество жизни, в больнице тоже происходит жизнь и этот вот эффект, когда среди врачей появляются больничные клоуны, люди этого не ожидают, положительные эмоции, конечно. Люди понимают, что это не конец света, это не самое страшное, все будет хорошо!
Где и когда будет проходить обучение?
Виктория Андрейчикова:
На сайте можно посмотреть точные даты и время, когда это будет, в каком городе. 5 областей – это Гродно, Витебск, Брест, Могилев и Гомель. 5 точек, где будет проходить курс в ближайшее время. Если кто-то из Минска тоже хочет присоединиться, он может подать заявку в любую из областей, присоединиться к ним и потом присоединиться к нашей минской команде.