Сладкие парочки. Как выглядят мужья медийных и успешных женщин

Мужья известных женщин очень непохожие личности, они обязательно соглашаются на съемки и дополняют своих жен на фото. Какие мужчины поддерживают, любят и защищают известных женщин, смотрите в нашем материале. Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров поженились в 2013 году. Телеведущая старше супруга на 16 лет. В 2018 году у Кудрявцевой и Макарова появилась дочь Мария.

Фото: instagram.com/leratv Настя Каменских и певец Потап были коллегами долгие годы. Потап посвятил своей супруге строки-признания в любви и уже в мае 2019 года пара связала себя узами брака. Потап и Настя Каменских поженились: фото со свадьбы

Фото: instagram.com/kamenskux Юлия Меньшова и актер Игорь Гордин расписались, когда актрисе было 27 лет. У пары родились дочь Таисия и сын Андрей.

Фото: instagram.com/juliavmenshova Глюкоза и бизнесмен Александр Чистяков познакомились в самолете. Пара поженилась в 2006 году. Спустя год у супругов появилась дочь Лидия, а в 2011 году – дочь Вера.

Фото: instagram.com/glukozamusic Анастасия Заворотнюк и фигурист Петр Чернышев долго отрицали свои отношения, а осенью 2008 года поженились в узком кругу близких людей. В 2018 году Анастасия родила Чернышеву дочь Милу. «Знакомьтесь, Мила Чернышева». Анастасия Заворотнюк впервые показала 4-месячную дочь

Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk Нюша и главный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов тайно поженились в Казани в 2017 году. Спустя год у пары появилась дочь.

Фото: instagram.com/nyusha_nyusha Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году в Москве. Дмитрий сделал предложение певице у парижского Моста влюбленных. Весной 2017 года Гагарина родила дочь Мию.

Фото: instagram.com/gagara1987 Вера Брежнева и композитор Константин Меладзе тайно поженились в 2015 году. Церемония прошла в Италии в кругу близких.

Фото: instagram.com/ververa Кристина Орбакайте и бизнесмен Михаил Земцов поженились в 2005 году в Майами. Певица на 7 лет старше мужа. Спустя семь лет после свадьбы у пары родилась дочь Клавдия. «За этой семьей приятно наблюдать». Орбакайте показала редкое фото с мамой, дочкой и супругом

Фото: instagram.com/orbakaite_k Елена Летучая и адвокат Юрий Анашенков встречались полтора года, а летом 2016 года поженились на греческом острове Санторини. На церемонии присутствовали только самые близкие.

Фото: instagram.com/elenapegas Ляйсан Утяшева и шоумен Павел Воля долго дружили, прежде чем между ними возникли сильные чувства. В 2012 году пара поженилась. Через год у супругов появился сын Роберт, а в 2015 году – дочь София.

Фото: instagram.com/liasanutiasheva Наталья Подольская и певец Владимир Пресняков-младший познакомились в 2005 году на съемках телешоу. В 2010 году пара поженилась, а летом 2015 года у супругов появился сын Артемий. Наталья Подольская родила Владимиру Преснякову сына

Фото: instagram.com/nataliapodolskaya Катя IOWA и гитарист группы Леонид Терещенко прежде чем пожениться встречались на протяжении 9 лет. В 2016 году пара поженилась в Карелии.