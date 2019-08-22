Была свидетельницей. Дарья Домрачева показала трогательные фото со свадьбы Надежды Скардино
Новости Беларуси. Дарья Домрачева показала фото со свадьбы подруги Надежды Скардино.
Трогательные снимки олимпийская чемпионка опубликовала в Instagram. В комментарии к посту спортсменка поблагодарила молодоженов за праздник и пожелала семье всего самого лучшего.
Фото: instagram.com/dadofun
Дарья Домрачева:
Не успев с фото по горячим следам, все равно пусть эти яркие кадры украсят мою ленту. Своими пожеланиями и поздравлениями одарили молодожёнов лично всей семьёй. А здесь хочу ещё раз сказать спасибо Мартину и Наде за приятный день, трогательные эмоции и весёлый праздник!
Как прошла свадьба белорусской биатлонистки смотрите здесь.
Фото: instagram.com/dadofun
В конце поста Дарья Домрачева обратилась к Надежде Скардино и отметила, что ей было приятно всплакнуть свадьбе подруги. К слову, Дарья была еще и свидетельницей.
Фото: instagram.com/dadofun
Дарья Домрачева:
Ну и конечно, спасибо, что доверила засвидетельствовать ваш союз.
Фото: instagram.com/dadofun
Надежда Скардино и швейцарский биатлонист Мартин Ягер познакомились на Олимпиаде в Пхенчхане, а сыграли свадьбу 17 августа этого года. Церемония прошла в Беларуси, а для родственников жениха торжество дублировалось на немецкий язык.
В скором времени молодожены готовятся стать родителями (читать далее).