Была свидетельницей. Дарья Домрачева показала трогательные фото со свадьбы Надежды Скардино

Новости Беларуси. Дарья Домрачева показала фото со свадьбы подруги Надежды Скардино. Трогательные снимки олимпийская чемпионка опубликовала в Instagram. В комментарии к посту спортсменка поблагодарила молодоженов за праздник и пожелала семье всего самого лучшего.

Фото: instagram.com/dadofun

Дарья Домрачева:

Не успев с фото по горячим следам, все равно пусть эти яркие кадры украсят мою ленту. Своими пожеланиями и поздравлениями одарили молодожёнов лично всей семьёй. А здесь хочу ещё раз сказать спасибо Мартину и Наде за приятный день, трогательные эмоции и весёлый праздник! Как прошла свадьба белорусской биатлонистки смотрите здесь.

Фото: instagram.com/dadofun

В конце поста Дарья Домрачева обратилась к Надежде Скардино и отметила, что ей было приятно всплакнуть свадьбе подруги. К слову, Дарья была еще и свидетельницей.

Фото: instagram.com/dadofun

Дарья Домрачева:

Ну и конечно, спасибо, что доверила засвидетельствовать ваш союз.

Фото: instagram.com/dadofun