«За этой семьей приятно наблюдать». Орбакайте показала редкое фото с мамой, дочкой и супругом

Кристина Орбакайте опубликовала послесловие ко дню рождения Примадонны, который она отпраздновала 15 апреля.

Кристина Орбакайте:

Ну вот, вроде бы и прошёл этот Праздник Женщины, которая поёт, но не проходят те чувства, которыми были наполнены наши сердца! Это волнение, нервы, радость, гордость, любовь, постоянное желание то плакать, то смеяться вместе с Ней! Конечно, всё уже высказано сполна – Победа! Ну, а теперь будем надеяться, что это не P.S.

Поклонники отметили, что за этой семьей приятно наблюдать.

Алла Пугачева отметила 70-летие большим сольным концертом, который Примадонна дала впервые за 10 лет. Поддержать певицу вышли на сцену все ее дети и внуки.