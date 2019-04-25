«За этой семьей приятно наблюдать». Орбакайте показала редкое фото с мамой, дочкой и супругом

Новости России. Кристина Орбакайте показала редкое фото с мамой, дочкой и супругом.
Снимок певица разместила на своей странице в Instagram.
На нем 7-летнюю Клавдию обнимают бабушка Алла Пугачева, мама и папа.
Новости России. Кристина Орбакайте показала редкое фото с мамой, дочкой и супругом.
Снимок певица разместила на своей странице в Instagram.
На нем 7-летнюю Клавдию обнимают бабушка Алла Пугачева, мама и папа.
Фото: instagram.com/orbakaite_k
Кристина Орбакайте опубликовала послесловие ко дню рождения Примадонны, который она отпраздновала 15 апреля.
Кристина Орбакайте:
Ну вот, вроде бы и прошёл этот Праздник Женщины, которая поёт, но не проходят те чувства, которыми были наполнены наши сердца! Это волнение, нервы, радость, гордость, любовь, постоянное желание то плакать, то смеяться вместе с Ней! Конечно, всё уже высказано сполна – Победа! Ну, а теперь будем надеяться, что это не P.S.
Поклонники отметили, что за этой семьей приятно наблюдать.
Алла Пугачева отметила 70-летие большим сольным концертом, который Примадонна дала впервые за 10 лет. Поддержать певицу вышли на сцену все ее дети и внуки.
Все дети и внуки Аллы Пугачёвой на одном фото (смотрите здесь).