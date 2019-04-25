Прямой эфир

«За этой семьей приятно наблюдать». Орбакайте показала редкое фото с мамой, дочкой и супругом

25 апреля 2019 12:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Кристина Орбакайте показала редкое фото с мамой, дочкой и супругом.  

Снимок певица разместила на своей странице в  Instagram.  

На нем 7-летнюю Клавдию обнимают бабушка Алла Пугачева, мама и папа.  

«За этой семьей приятно наблюдать». Орбакайте показала редкое фото с мамой, дочкой и супругом-1

Фото: instagram.com/orbakaite_k  

Кристина Орбакайте опубликовала послесловие ко дню рождения Примадонны, который она отпраздновала 15 апреля.  

Кристина Орбакайте:  
Ну вот, вроде бы и прошёл этот Праздник Женщины, которая поёт, но не проходят те чувства, которыми были наполнены наши сердца! Это волнение, нервы, радость, гордость, любовь, постоянное желание то плакать, то смеяться вместе с Ней! Конечно, всё уже высказано сполна – Победа! Ну, а теперь будем надеяться, что это не P.S.  

Поклонники отметили, что за этой семьей приятно наблюдать.  

Алла Пугачева отметила 70-летие большим сольным концертом, который Примадонна дала впервые за 10 лет. Поддержать певицу вышли на сцену все ее дети и внуки.  

Все дети и внуки Аллы Пугачёвой на одном фото (смотрите здесь).   

# Звезды # калейдоскоп # Кристина Орбакайте # Алла Пугачёва # Михаил Земцов

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Зеленский – шестой президент Украины. Причём тут Рейган?
24 апреля 2019 20:09

Владимир Зеленский – шестой президент Украины. Причём тут Рейган?

40 дней без Юлии Началовой. Дочь певицы исполнит мамину колыбельную
24 апреля 2019 10:12

40 дней без Юлии Началовой. Дочь певицы исполнит мамину колыбельную

Как получить хороший урожай малины, смородины и земляники? Универсальный рецепт от Ивана Русских
24 апреля 2019 09:57

Как получить хороший урожай малины, смородины и земляники? Универсальный рецепт от Ивана Русских