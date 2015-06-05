Наталья Подольская родила Владимиру Преснякову сына
Новости России. Радостное событие в семье Владимира Преснякова и Натальи Подольской произошло рано утром 5 июня. 33-летняя певица подарила 47-летнему музыканту сына.
Кстати, 5 июня Пресняков и Подольская отмечают пятую годовщину свадьбы.
Пресняков поделился новостью с подписчиками своего Instagram, выложив фото с новорожденным и подписав его словами «Наше счастье».
Наталья Подольская. Источник фото: instagram
Как рассказал Владимир Пресняков-старший в эфире радио «КП», первенца планируют назвать Артёмом.
Владимир Пресняков-старший:
Прямо в день их свадьбы, пять лет назад которая состоялась, все произошло, вот такое совпадение. Плюс мальчик родился в год Козы, в которой родился и Никита Пресняков, и тот же по месяцам, как это называется – зодиак. Ну, какие-то такие приятные совпадения.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков долгое время не афишировали того, что ждут ребенка. Слухи оставались слухами. Ситуация прояснилась лишь после того, как Владимир на своей странице в социальной сети намекнул на то, что планирует стать папой второй раз. Напомним, у Владимира есть сын Никита от брака с Кристиной Орбакайте.
Пресняков и Подольская вместе почти десять лет. Они познакомились в 2005 году, а в 2010-м официально оформили отношения.
Наталья Подольская как-то призналась: давно для себя решила, чтобы прожить долго и счастливо, женщине нужно убедить мужчину в том, что он центр всей ее жизни, мужа нужно баловать и лелеять как ребенка. Для Натальи муж всегда на первом месте. Даже в телефонном разговоре со свекровью, сначала обсуждаются дела и проблемы Владимира и только потом свои.
Как складываются отношения Натальи Подольской с родителями мужа? И какие советы дает Елена Преснякова своей невестке? Откровенные признания и эксклюзивные факты здесь.