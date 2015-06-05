Наталья Подольская родила Владимиру Преснякову сына

Владимир Пресняков-старший:

Прямо в день их свадьбы, пять лет назад которая состоялась, все произошло, вот такое совпадение. Плюс мальчик родился в год Козы, в которой родился и Никита Пресняков, и тот же по месяцам, как это называется – зодиак. Ну, какие-то такие приятные совпадения.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков долгое время не афишировали того, что ждут ребенка. Слухи оставались слухами. Ситуация прояснилась лишь после того, как Владимир на своей странице в социальной сети намекнул на то, что планирует стать папой второй раз. Напомним, у Владимира есть сын Никита от брака с Кристиной Орбакайте.