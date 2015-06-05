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Наталья Подольская родила Владимиру Преснякову сына

05 июня 2015 12:11
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Новости России. Радостное событие в семье Владимира Преснякова и Натальи Подольской произошло рано утром 5 июня. 33-летняя певица подарила 47-летнему музыканту сына.

Кстати, 5 июня Пресняков и Подольская отмечают пятую годовщину свадьбы.

Пресняков поделился новостью с подписчиками своего Instagram, выложив фото с новорожденным и подписав его словами «Наше счастье».

Наталья Подольская родила Владимиру Преснякову сына -1

Наталья Подольская. Источник фото: instagram

Как рассказал Владимир Пресняков-старший в эфире радио «КП», первенца планируют назвать Артёмом.

Наталья Подольская родила Владимиру Преснякову сына -3

Владимир Пресняков-старший:
Прямо в день их свадьбы, пять лет назад которая состоялась, все произошло, вот такое совпадение. Плюс мальчик родился в год Козы, в которой родился и Никита Пресняков, и тот же по месяцам, как это называется – зодиак. Ну, какие-то такие приятные совпадения.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков долгое время не афишировали того, что ждут ребенка. Слухи оставались слухами. Ситуация прояснилась лишь после того, как Владимир на своей странице в социальной сети намекнул на то, что планирует стать папой второй раз. Напомним, у Владимира есть сын Никита от брака с Кристиной Орбакайте. 

Пресняков и Подольская вместе почти десять лет. Они познакомились в 2005 году, а в 2010-м официально оформили отношения.

 

Наталья Подольская родила Владимиру Преснякову сына -5
Наталья Подольская родила Владимиру Преснякову сына -6

Наталья Подольская как-то призналась: давно для себя решила, чтобы прожить долго и счастливо, женщине нужно убедить мужчину в том, что он центр всей ее жизни, мужа нужно баловать и лелеять как ребенка. Для Натальи муж всегда на первом месте. Даже в телефонном разговоре со свекровью, сначала обсуждаются дела и проблемы Владимира и только потом свои.

Как складываются отношения Натальи Подольской с родителями мужа? И какие советы дает Елена Преснякова своей невестке? Откровенные признания и эксклюзивные факты здесь.

# Дети # Фотофакт # Звезды # Владимир Пресняков # Наталья Подольская

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