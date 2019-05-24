Потап и Настя Каменских поженились: фото со свадьбы

Певцы Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу.

Церемония прошла 23 мая недалеко от Киева.

Свадьба артистов стала неожиданностью для поклонников – дело в том, что о событии пара объявила в день мероприятия. Потап выпустил песню и клип, которые посвятил своей будущей жене. В них он признался Насте Каменских в любви и отметил, что оберегал их счастье от чужих глаз.

«Это честное признание мужчины в любви к своей женщине». Потап и Настя Каменских женятся (читать далее).

На церемонию собрались друзья пары и близкие.

На своих страницах в соцсетях молодожены и друзья поделились трогательными фото и видео с церемонии.