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Потап и Настя Каменских поженились: фото со свадьбы

24 мая 2019 09:35
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Певцы Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу.  

Церемония прошла 23 мая недалеко от Киева.    

Свадьба артистов стала неожиданностью для поклонников – дело в том, что о событии пара объявила в день мероприятия. Потап выпустил песню и клип, которые посвятил своей будущей жене. В них он признался Насте Каменских в любви и отметил, что оберегал их счастье от чужих глаз.    

«Это честное признание мужчины в любви к своей женщине». Потап и Настя Каменских женятся (читать далее).   

На церемонию собрались друзья пары и близкие.    

На своих страницах в соцсетях молодожены и друзья поделились трогательными фото и видео с церемонии.     

Потап и Настя Каменских поженились: фото со свадьбы -1

Фото: instagram.com/kamenskux

Потап и Настя Каменских поженились: фото со свадьбы -3

Фото: instagram.com/kamenskux

Потап и Настя Каменских поженились: фото со свадьбы -5

Фото: instagram.com/kamenskux

Потап и Настя Каменских поженились: фото со свадьбы -7

Фото: instagram.com/kamenskux

# Звезды # калейдоскоп # Настя Каменских # Потап # Фотофакт

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