«Знакомьтесь, Мила Чернышева». Анастасия Заворотнюк впервые показала 4-месячную дочь

Новости России. Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз. У актрисы и ее супруга – фигуриста Петра Чернышева родилась дочь. Об этом счастливые родители сообщили в Instagram. Анастасия Заворотнюк:

Знакомьтесь, Мила Чернышева.

Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Малышка появилась на свет в октябре минувшего года, но пара не стала афишировать рождение дочери и сообщила публике о прибавлении в семействе только спустя четыре месяца. 47-летняя актриса также дала интервью известному журналу «HELLO!» и появилась на обложке издания вместе с Милой и 48-летним супругом. Анастасия Заворотнюк – трижды мама. У актрисы есть 23-летняя дочь Анна и 18-летний сын Майкл.

Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk. Старшие дети актрисы