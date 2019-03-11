«Знакомьтесь, Мила Чернышева». Анастасия Заворотнюк впервые показала 4-месячную дочь

Новости России. Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз. У актрисы и ее супруга – фигуриста Петра Чернышева родилась дочь.
Об этом счастливые родители сообщили в Instagram.
Анастасия Заворотнюк:
Знакомьтесь, Мила Чернышева.
Новости России. Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз. У актрисы и ее супруга – фигуриста Петра Чернышева родилась дочь.
Об этом счастливые родители сообщили в Instagram.
Анастасия Заворотнюк:
Знакомьтесь, Мила Чернышева.
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk
Малышка появилась на свет в октябре минувшего года, но пара не стала афишировать рождение дочери и сообщила публике о прибавлении в семействе только спустя четыре месяца.
47-летняя актриса также дала интервью известному журналу «HELLO!» и появилась на обложке издания вместе с Милой и 48-летним супругом.
Анастасия Заворотнюк – трижды мама. У актрисы есть 23-летняя дочь Анна и 18-летний сын Майкл.
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk. Старшие дети актрисы
Для Петра Чернышева дочка стала первым ребенком. Пара поженилась 11 лет назад – в 2008 году.
В декабре 2018 года второй раз мамой стала актриса Елизавета Боярская.
Она родила сына (читать далее).