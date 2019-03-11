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«Знакомьтесь, Мила Чернышева». Анастасия Заворотнюк впервые показала 4-месячную дочь

11 марта 2019 07:22
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Новости России. Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз. У актрисы и ее супруга – фигуриста Петра Чернышева родилась дочь.  

Об этом счастливые родители сообщили в Instagram.  

Анастасия Заворотнюк:  
Знакомьтесь, Мила Чернышева.  

«Знакомьтесь, Мила Чернышева». Анастасия Заворотнюк впервые показала 4-месячную дочь-1

Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Малышка появилась на свет в октябре минувшего года, но пара не стала афишировать рождение дочери и сообщила публике о прибавлении в семействе только спустя четыре месяца.  

47-летняя актриса также дала интервью известному журналу «HELLO!» и появилась на обложке издания вместе с Милой и 48-летним супругом.  

Анастасия Заворотнюк – трижды мама. У актрисы есть 23-летняя дочь Анна и 18-летний сын Майкл.  

«Знакомьтесь, Мила Чернышева». Анастасия Заворотнюк впервые показала 4-месячную дочь-4

Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk. Старшие дети актрисы

Для Петра Чернышева дочка стала первым ребенком. Пара поженилась 11 лет назад – в 2008 году.  

В декабре 2018 года второй раз мамой стала актриса Елизавета Боярская.  

Она родила сына (читать далее).  

# Звезды # калейдоскоп # Анастасия Заворотнюк # Петр Чернышев # Мила Чернышева # Фотофакт

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