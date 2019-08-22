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Иметь неширокую кость и 5 лет не рожать. Что ещё требовали от участниц советских ансамблей

22 августа 2019 09:46
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45 лет отмечает один из самых легендарных коллективов СССР, первый белорусский женский вокально-инструментальный ансамбль «Чараўніцы»! Коллектив распался в 1991 году вместе с СССР и вернулся к жизни в 2011 году с обновленным составом.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – руководитель и солистка группы «Чараўніцы» – Полина Базылева, участницы группы «Чараўніцы» – Дарья Бобко и Дарья Лукашевич.

В некоторых женских группах в контракте есть: нельзя беременеть, замуж выходить. У вас есть такое?

Полина Базылева, руководитель и солистка группы «Чараўніцы»:
В том коллективе «Чараўніцы» было три позиции: первое иметь неширокую кость, второе 5 лет не рожать и третье спеть октавный скачок в песне «Не за вочы чорныя».

Иметь неширокую кость и 5 лет не рожать. Что ещё требовали от участниц советских ансамблей-1

Сейчас у нас в коллективе у одной солистки, у Анжелики Зайцевой, даже четверо детей. Сейчас мы только приветствуем: «Рожайте, девочки!» Просто зритель, когда слышит, когда объявляют, что сейчас на сцену выйдет не только универсальный певец, профессионал, но и мама четверых детей, зрители ее уже начинают любить, даже до того, как она начинает петь. А после концерта, когда мы фотографируемся, все к ней бегут, все хотят к ней прильнуть, приобнять, пожалеть, сказать: «Умничка, красавица!»

Иметь неширокую кость и 5 лет не рожать. Что ещё требовали от участниц советских ансамблей-4

# Белорусские исполнители # калейдоскоп # Полина Базылева # Дарья Бобко # Дарья Лукашевич # Фотофакт

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