Иметь неширокую кость и 5 лет не рожать. Что ещё требовали от участниц советских ансамблей

45 лет отмечает один из самых легендарных коллективов СССР, первый белорусский женский вокально-инструментальный ансамбль «Чараўніцы»! Коллектив распался в 1991 году вместе с СССР и вернулся к жизни в 2011 году с обновленным составом.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – руководитель и солистка группы «Чараўніцы» – Полина Базылева, участницы группы «Чараўніцы» – Дарья Бобко и Дарья Лукашевич.

В некоторых женских группах в контракте есть: нельзя беременеть, замуж выходить. У вас есть такое?

Полина Базылева, руководитель и солистка группы «Чараўніцы»:

В том коллективе «Чараўніцы» было три позиции: первое – иметь неширокую кость, второе – 5 лет не рожать и третье – спеть октавный скачок в песне «Не за вочы чорныя».