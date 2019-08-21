12 лет спустя. Как изменилась самая красивая девочка в мире?

Что становится с маленькими красавицами, которых когда-то называли самыми красивыми девочками в мире? Правильно, они вырастают и превращаются в красивых девушек.

В соцсетях нашли «самую красивую учительницу Тайваня». Девушке 28 лет

Более десяти лет назад всеобщее внимание привлекла французская модель Тилан Блондо. Карьеру фотомодели Блондо начала в четыре года, а на подиуме она дебютировала в шесть лет. После этого развлекательный сайт TC Candler назвал её «самой красивой девочкой в мире».

Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях

Сейчас Тилан уже 18 лет. Девушка является лицом крупной косметической компании и продолжает участвовать в модных показах. Мы решили вспомнить, как она выглядела в детстве, и узнать, как она выглядит сейчас.