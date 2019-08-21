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12 лет спустя. Как изменилась самая красивая девочка в мире?

21 августа 2019 15:39
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Что становится с маленькими красавицами, которых когда-то называли самыми красивыми девочками в мире? Правильно, они вырастают и превращаются в красивых девушек.

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Более десяти лет назад всеобщее внимание привлекла французская модель Тилан Блондо. Карьеру фотомодели Блондо начала в четыре года, а на подиуме она дебютировала в шесть лет. После этого развлекательный сайт TC Candler назвал её «самой красивой девочкой в мире».

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Сейчас Тилан уже 18 лет. Девушка является лицом крупной косметической компании и продолжает участвовать в модных показах. Мы решили вспомнить, как она выглядела в детстве, и узнать, как она выглядит сейчас.

12 лет спустя. Как изменилась самая красивая девочка в мире?-1

Фото: instagram.com/thylaneblondeau

12 лет спустя. Как изменилась самая красивая девочка в мире?-3

Фото: instagram.com/thylaneblondeau

12 лет спустя. Как изменилась самая красивая девочка в мире?-5

Фото: instagram.com/thylaneblondeau

12 лет спустя. Как изменилась самая красивая девочка в мире?-7

Фото: instagram.com/thylaneblondeau

12 лет спустя. Как изменилась самая красивая девочка в мире?-9

Фото: instagram.com/thylaneblondeau

12 лет спустя. Как изменилась самая красивая девочка в мире?-11

Фото: instagram.com/thylaneblondeau

12 лет спустя. Как изменилась самая красивая девочка в мире?-13

Фото: instagram.com/thylaneblondeau

12 лет спустя. Как изменилась самая красивая девочка в мире?-15

Фото: instagram.com/thylaneblondeau

12 лет спустя. Как изменилась самая красивая девочка в мире?-17

Фото: instagram.com/thylaneblondeau

12 лет спустя. Как изменилась самая красивая девочка в мире?-19

Фото: instagram.com/thylaneblondeau

12 лет спустя. Как изменилась самая красивая девочка в мире?-21

Фото: instagram.com/thylaneblondeau

# Красота # калейдоскоп # Тилан Блондо # Фотофакт

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