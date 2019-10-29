Раньше их песни звучали повсюду. Как выглядят и чем занимаются участницы поп-групп 90-ых и 2000-ых?

Как думаете, где они сейчас и чем занимаются? Кто? А, да. Российские певицы, под чьи хиты зажигали в 1990-ые и 2000-ые. Некоторые продолжили петь, некоторые вышли замуж и уехали за границу. Мы решили разобраться в этом вопросе и выбрали несколько групп, которые раньше пользовались огромной популярностью. Группа «Комбинация» Известные песни: «Russian Girls», «American boy», «Два кусочка колбаски» и другие. Столпами коллектива можно считать Татьяну Иванову и Алёну Апину, хотя в группе были и другие участницы. Татьяна остаётся в составе группы и продолжает выступать. Она замужем и воспитывает дочку Машу.

Фото: instagram.com/neapina

Алёна после ухода из группы начала сольную карьеру. В 2002 году (в декабре 2001 года родилась дочь) активность Апиной пошла на спад. Певица выпустила новый альбом в 2007 году, но масштабного возвращения на сцену не случилось. В 2013-2014 годах вела авторскую программу на радио. В 2012-2018 годах преподавала музыку в школе, где училась её дочь Ксения. Сейчас вновь начала выступать. Группа «Мираж» Известные песни: «Музыка нас связала», «Новый герой» и другие. Начало коллектива связано с Наталией Гулькиной и Маргаритой Суханкиной. Гулькина была в составе с 1986 по 1988 год, после чего вышла из неё. Потом Наталия пробовала себя в качестве сольной певицы и в составе группы «Звёзды». Затем в 2004 году Наталья объединилась с Суханкиной. С 2011 года вновь вернулась к сольной карьере, чем занимается и сейчас.

Фото: instagram.com/gulkina_natalia

Суханкина оставалась в составе группы до 2016 года. Далее у неё была сольная карьера. В 2017 году Маргарита была членом жюри в шоу «Ты супер». В 2013 году взяла под опеку двух детей – Сергея и Валерию. Сейчас Суханкина проводит много времени с семьёй и, по её словам, совершенно счастлива.

Фото: instagram.com/margarita.sukhankina

Группа «ВИА Гра» Известные песни: «Обмани, но останься», «Попытка № 5», «Бриллианты» и другие. «Звёздным» составом считается трио Альбины Джанабаевой, Веры Брежневой и Надежды Мейхер-Грановской. О Вере Брежневой можно даже не говорить, поскольку она по-прежнему является яркой медийной персоной и не пропадает с телеэкранов надолго. «С носом ничего не делалось». Вера Брежнева показала, как выглядела в 16 лет

Фото: instagram.com/ververa

Грановская была практически с самого начала группы. Один раз она ушла из-за беременности, второй раз хотела попробовать себя на телевидении, в третий и последний раз вновь из-за беременности. После этого Надежда пробовала себя в разных амплуа: была наставницей нового трио «ВИА Гры», ведущей на телевидении, участвовала в съёмках и запустила свою коллекцию одежды. И продолжает всё это сейчас.

Фото: instagram.com/nadyameiher

Джанабаева оставалась в группе до тех пор, пока Меладзе не заявил о роспуске с 1 января 2013 года. После этого Альбина снялась в фильме, озвучила персонажей в мультфильмах, сыграла в спектакле, была ведущей на телевидении и так далее. Покинув группу, Джанабаева продолжила свою сольную карьеру. В настоящее время также гастролирует и записывает новые синглы.

Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Группа «Фабрика» Известные песни: «Не родись красивой», «Зажигают огоньки», «Про любовь» и другие. Непродолжительно время коллектив состоял из четырёх человек, но вскоре остались трое, которые и стали лицом «Фабрики» – Александра Савельева, Сати Казанова, Ирина Тонева. Александра была в группе до начала 2019 года, когда была вынуждена оставить коллектив из-за беременности. С 2015 года совмещала работу в «Фабрике» с сольной карьерой. Александра Савельева показала первое фото с новорождённым

Фото: instagram.com/sasha_savelieva

Сати ушла из группы в 2010 году. Казанова пробовала себя в различных телепроектах, занималась и занимается сольной карьерой. В 2017 году вышла замуж. Практикует йогу и преподаёт её.

Фото: instagram.com/satikazanova

Ирина единственная из первого состава, кто по-прежнему находится в группе. В 2015 году она также начала сольную карьеру, которую продолжает и сейчас. В 2016 году вышла замуж.

Фото: instagram.com/irina_toneva