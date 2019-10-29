Шалость не удалась. Кот пытался скрыть от хозяина свой настоящий вес, но не смог

Иногда люди мечтают быть котиками. Почему? Есть несколько причин. Утром, когда человек идёт на работу, его питомец нежится в постели. Хозяину животного нужно беспокоиться о добыче ресурсов и приготовлении пищи. Коту нужно только сказать «мяу». Если человек намёка не понял – пустить в ход когти.

А ещё котики красивые всегда. Даже если котик был потрёпан жизнью и уличными боями до того, как попал в хорошие руки, он всё равно будет прекрасен. Никого не волнует, насколько у него длинная шерсть, прямизна лап, окраска шерсти и цвет глаз. Котики милые и на этом точка.