Шалость не удалась. Кот пытался скрыть от хозяина свой настоящий вес, но не смог
Иногда люди мечтают быть котиками. Почему? Есть несколько причин. Утром, когда человек идёт на работу, его питомец нежится в постели. Хозяину животного нужно беспокоиться о добыче ресурсов и приготовлении пищи. Коту нужно только сказать «мяу». Если человек намёка не понял – пустить в ход когти.
А ещё котики красивые всегда. Даже если котик был потрёпан жизнью и уличными боями до того, как попал в хорошие руки, он всё равно будет прекрасен. Никого не волнует, насколько у него длинная шерсть, прямизна лап, окраска шерсти и цвет глаз. Котики милые и на этом точка.
Фото: reddit.com/user/ariasrom
И, конечно, масса кота волнует их хозяев только с точки зрения здоровья. Толстенькие питомцы остаются не менее милыми, чем их следящие за своей фигурой собраты. И всё же, как уже говорилось выше, ради здоровья котиков их хозяевам иногда приходится следить за весом своих любимцев. Вот тут начинается самое интересное.
Пользователь Reddit под ником Ariasrom показал хитрость, на которую пошла его кошка Cinderblock (Шлакоблок), чтобы обмануть его во время еженедельной проверки веса. Шалость не удалась, но попытка была хорошая.
Фото: reddit.com/user/ariasrom
Кстати, ранее этот же котик пытался избежать нагрузки на беговой дорожке, куда его поставил хозяин, чтобы помочь похудеть.
Источник GIF: reddit.com/user/ariasrom
Несмотря на все проделки маленьких четвероногих друзей или именно благодаря им, люди искренне любят своих питомцев. Недавно мы рассказывали о подростке, который показал фотографии себя и своего любимца с разницей в 15 лет.
Снимок получился очень тёплым и немного грустным – здесь подробнее.