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Александра Савельева показала первое фото с новорождённым

10 апреля 2019 07:01
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Новости России. Российская певица Александра Савельева показала первое фото с новорождённым.  

«Милые мои, дорогие! Мы дома! И у нас всё хорошо! Мало что пока осознаю и понимаю, но чувствую одно – счастье безмерное!», – написала Савельева на своей странице в Instagram.  

Александра Савельева показала первое фото с новорождённым-1

Фото: instagram.com/sasha_savelieva  

Исполнительница сообщила, что у неё родился сын. Александра поблагодарила всех за поддержку, а также выразила огромную благодарность врачам, нескольким из них – поимённо.  

«А знаете, кто ещё был со мной всё это время? Кто держал за руку, не отпуская, и получил на память о радостном событии несколько седых волосков? Мой любимый муж, стойко выдержав всё от начала и до конца. Это героизм тысячного уровня, спасибо тебе бесконечное! Люблю», – рассказала о супруге певица.  

Беременность Савельевой начали обсуждать довольно давно. Уже в январе исполнительницу поздравляли с радостным событием, а в марте предполагали, что у Александры родится девочка.  

«Классно выглядите! Беременность Вам к лицу» (здесь подробнее).  

# Звезды # калейдоскоп # Александра Савельева

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