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«С носом ничего не делалось». Вера Брежнева показала, как выглядела в 16 лет

27 марта 2019 08:06
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Певица и актриса Вера Брежнева показала, как выглядела 20 лет назад. Фотография была опубликована на другой Instagram-странице исполнительницы.  

«На первом фото мне 16-17, второе фото 2015-го года, а значит мне 33», – пояснила Брежнева.  

«С носом ничего не делалось». Вера Брежнева показала, как выглядела в 16 лет-1

Фото: instagram.com/vbdiary  

Актриса рассказала, что за прошедшее время не прибегала к услугам пластических хирургов. Певица посещала косметологов, делала кислотные пилинги и мезотерапию витаминным составом.  

«Здесь очень хорошо видно, что с носом ничего не делалось, а вот над волосами пришлось поработать, и лазерная коррекция зрения избавила меня от очков», – продолжила объяснять Вера.  

Исполнительница также упомянула, что смогла сделать шею уже при помощи пилатеса. Напоследок Брежнева поинтересовалась: «Что бы вы сказали сейчас себе 16-летней?».  

Недавно мы решили вспомнить, как выглядели самые яркие участницы группы «ВИА Гра».  

С фотофактом в стиле «ранее – сейчас» можно ознакомиться здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Вера Брежнева

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