«С носом ничего не делалось». Вера Брежнева показала, как выглядела в 16 лет

«На первом фото мне 16-17, второе фото 2015-го года, а значит мне 33», – пояснила Брежнева.

Певица и актриса Вера Брежнева показала, как выглядела 20 лет назад. Фотография была опубликована на другой Instagram-странице исполнительницы.

Актриса рассказала, что за прошедшее время не прибегала к услугам пластических хирургов. Певица посещала косметологов, делала кислотные пилинги и мезотерапию витаминным составом.

«Здесь очень хорошо видно, что с носом ничего не делалось, а вот над волосами пришлось поработать, и лазерная коррекция зрения избавила меня от очков», – продолжила объяснять Вера.

Исполнительница также упомянула, что смогла сделать шею уже при помощи пилатеса. Напоследок Брежнева поинтересовалась: «Что бы вы сказали сейчас себе 16-летней?».

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