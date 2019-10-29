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Когда полезнее принимать лекарства от давления? Отвечают учёные

29 октября 2019 14:54
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Новости Испании. Испанские учёные выяснили, в какое время суток лучше всего принимать лекарства от давления. 

Как сообщает European Heart Journal, максимальную пользу медикаменты приносят, если принимать их перед сном. Так они лучше защищают от инсультов и сердечных приступов. 

Учёные провели крупнейшее на данный момент исследование по этому вопросу. Участие приняли 19 тысяч человек, у которых есть проблемы с давлением. Добровольцев разделили на две группы. Первая принимала лекарства утром, вторая – перед сном. Эксперимент длился пять лет. 

Выяснилось, что у людей, которые принимали медикаменты вечером, риск смерти от сердечного приступа, инсульта или сердечной недостаточности был в два раза ниже. 

Когда полезнее принимать лекарства от давления? Отвечают учёные-1

Фото: pixabay.com

Исследователи пришли к выводу, что на приём лекарства влияют биологические ритмы. Известно, что когда человек спит, его давление должно снижаться. Если этого не происходит, то риск развития сердечно-сосудистых болезней возрастает. Поэтому вечерний приём медикаментов улучшает здоровье гипертоников. 

Ранее пациентам не давались рекомендации, в какое время суток лучше принимать лекарства, однако теперь, когда стали известны результаты данного исследования, вероятно, врачи будут рекомендовать вечерний приём медикаментов. 

В дальнейшем планируется расширить исследование. В нём потребуются добровольцы из других этнических групп, а также люди, которые работают в разные смены. 

Кстати, год назад мы рассказывали о том, как сердечники могут продлить себе жизнь.

Для этого есть правило семи минут – здесь подробности

# Ученые # калейдоскоп

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