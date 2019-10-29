Когда полезнее принимать лекарства от давления? Отвечают учёные

Новости Испании. Испанские учёные выяснили, в какое время суток лучше всего принимать лекарства от давления.

Как сообщает European Heart Journal, максимальную пользу медикаменты приносят, если принимать их перед сном. Так они лучше защищают от инсультов и сердечных приступов.

Учёные провели крупнейшее на данный момент исследование по этому вопросу. Участие приняли 19 тысяч человек, у которых есть проблемы с давлением. Добровольцев разделили на две группы. Первая принимала лекарства утром, вторая – перед сном. Эксперимент длился пять лет.

Выяснилось, что у людей, которые принимали медикаменты вечером, риск смерти от сердечного приступа, инсульта или сердечной недостаточности был в два раза ниже.