Когда полезнее принимать лекарства от давления? Отвечают учёные

Новости Испании. Испанские учёные выяснили, в какое время суток лучше всего принимать лекарства от давления.
Как сообщает European Heart Journal, максимальную пользу медикаменты приносят, если принимать их перед сном. Так они лучше защищают от инсультов и сердечных приступов.
Учёные провели крупнейшее на данный момент исследование по этому вопросу. Участие приняли 19 тысяч человек, у которых есть проблемы с давлением. Добровольцев разделили на две группы. Первая принимала лекарства утром, вторая – перед сном. Эксперимент длился пять лет.
Выяснилось, что у людей, которые принимали медикаменты вечером, риск смерти от сердечного приступа, инсульта или сердечной недостаточности был в два раза ниже.
Исследователи пришли к выводу, что на приём лекарства влияют биологические ритмы. Известно, что когда человек спит, его давление должно снижаться. Если этого не происходит, то риск развития сердечно-сосудистых болезней возрастает. Поэтому вечерний приём медикаментов улучшает здоровье гипертоников.
Ранее пациентам не давались рекомендации, в какое время суток лучше принимать лекарства, однако теперь, когда стали известны результаты данного исследования, вероятно, врачи будут рекомендовать вечерний приём медикаментов.
В дальнейшем планируется расширить исследование. В нём потребуются добровольцы из других этнических групп, а также люди, которые работают в разные смены.
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