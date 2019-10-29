Врач и бодибилдер. Девушка с крепкими мышцами влюбляет в себя пользователей соцсетей
Новости Китая. В Китае девушка хотела заниматься кунг-фу, но родители настояли, чтобы она стала врачом. Так Юань Хэжун превратилась в умного и красивого врача-бодибилдера.
Как сообщает Daily Mail, 30-летняя Юань Хэжун начала свои изнурительные тренировки всего два года назад. Однако она ходит в тренажёрный зал каждый будний день после работы.
Фото: instagram.com/yuanherong1229
Юань работает врачом в клинике традиционной китайской медицины в городе Циндао в провинции Шаньдун на востоке Китая. Девушка рассказывает, что сначала она не хотела учиться на врача, но поскольку её родители работают медиками, они убедили дочку тоже получить медицинское образование, чтобы она наверняка смогла обеспечить себя в будущем.
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Фото: instagram.com/yuanherong1229
Фото: instagram.com/yuanherong1229
В итоге Хэжун получила не только высшее образование, но и докторскую степень. Устроившись на работу, китаянка познакомилась там с профессиональным культуристом и начала регулярно посещать тренажёрный зал. Она попробовала заниматься пилатесом, но результат не слишком впечатлял, поэтому Юань обратилась за помощью к частному инструктору.
Фото: instagram.com/yuanherong1229
Она несколько раз хотела бросить занятия спортом, но когда появился результат и мышцы Хэжун окрепли, она вновь наполнилась решимостью продолжать тренировки. И в сентябре девушку ждал первый успех – она заняла второе место в одной из категорий на национальном чемпионате, проводимом Китайской ассоциацией бодибилдинга.
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Фото: instagram.com/yuanherong1229
Фото: instagram.com/yuanherong1229
Сейчас китаянка работает врачом и подрабатывает моделью. Однако Юань всё ещё не отказалась от своей мечты стать мастером кунг-фу. По словам девушки, когда она заработает больше денег, она наймёт учителя для изучения боевых искусств.
Фото: instagram.com/yuanherong1229
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