Врач и бодибилдер. Девушка с крепкими мышцами влюбляет в себя пользователей соцсетей

Новости Китая. В Китае девушка хотела заниматься кунг-фу, но родители настояли, чтобы она стала врачом. Так Юань Хэжун превратилась в умного и красивого врача-бодибилдера.

Как сообщает Daily Mail, 30-летняя Юань Хэжун начала свои изнурительные тренировки всего два года назад. Однако она ходит в тренажёрный зал каждый будний день после работы.