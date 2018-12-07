Как изменились победители «Фабрики звезд-1» за 16 лет: фотофакт

В 2002 году на экраны вышел первый сезон музыкального проекта «Фабрика звезд», после которого молодые и неизвестные исполнители вмиг приобрели популярность.

Эти артисты были первыми, поэтому к ним после шоу пришел успех. На концерты молодежь приходила тысячами, а песни – становились хитами.

Первое место на конкурсе в 2002 году занял бойз-бэнд «Корни», на втором месте была группа «Фабрика», а на третьем – Михаил Гребенщиков.

Мы посмотрели, как изменились артисты за прошедшие 16 лет.

Спустя 10 лет. Как сейчас выглядят актрисы, сыгравшие роль внучки Жени в сериале «Сваты» (смотрите здесь).

Группа «Корни»

Павел Артемьев