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Как изменились победители «Фабрики звезд-1» за 16 лет: фотофакт

07 декабря 2018 14:08
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В 2002 году на экраны вышел первый сезон музыкального проекта «Фабрика звезд», после которого молодые и неизвестные исполнители вмиг приобрели популярность.

Эти артисты были первыми, поэтому к ним после шоу пришел успех. На концерты молодежь приходила тысячами, а песни – становились хитами. 

Первое место на конкурсе в 2002 году занял бойз-бэнд «Корни», на втором месте была группа «Фабрика», а на третьем – Михаил Гребенщиков.

Мы посмотрели, как изменились артисты за прошедшие 16 лет.

Спустя 10 лет. Как сейчас выглядят актрисы, сыгравшие роль внучки Жени в сериале «Сваты» (смотрите здесь).  

Группа «Корни»

Павел Артемьев

Как изменились победители «Фабрики звезд-1» за 16 лет: фотофакт-1

Фото: скриншот из видео

Как изменились победители «Фабрики звезд-1» за 16 лет: фотофакт-3

Фото: instagram.com/artpasha

Александр Асташёнок

Как изменились победители «Фабрики звезд-1» за 16 лет: фотофакт-6

Фото: скриншот из видеоФото: instagram.com/astashenok.ru

Как изменились победители «Фабрики звезд-1» за 16 лет: фотофакт-8

Фото: instagram.com/astashenok.ru

Александр Бердников

Как изменились победители «Фабрики звезд-1» за 16 лет: фотофакт-11

Фото: скриншот из видео

Как изменились победители «Фабрики звезд-1» за 16 лет: фотофакт-13

Фото: instagram.com/sashaberdnikov

Алексей Кабанов

Как изменились победители «Фабрики звезд-1» за 16 лет: фотофакт-16

Фото: скриншот из видео

Как изменились победители «Фабрики звезд-1» за 16 лет: фотофакт-18

Фото: instagram.com/alexey__kabanov

Группа «Фабрика»

Саша Савельева

Как изменились победители «Фабрики звезд-1» за 16 лет: фотофакт-21

Фото: скриншот из видео

Как изменились победители «Фабрики звезд-1» за 16 лет: фотофакт-23

Фото: instagram.com/sasha_savelieva

Сати Казанова

Как изменились победители «Фабрики звезд-1» за 16 лет: фотофакт-26

Фото: скриншот из видео

Как изменились победители «Фабрики звезд-1» за 16 лет: фотофакт-28

Фото: instagram.com/satikazanova

Ирина Тонева

Как изменились победители «Фабрики звезд-1» за 16 лет: фотофакт-31

Фото: скриншот из видео

Как изменились победители «Фабрики звезд-1» за 16 лет: фотофакт-33

Фото: instagram.com/irina_toneva

Мария Алалыкина

Как изменились победители «Фабрики звезд-1» за 16 лет: фотофакт-36

Фото: скриншот из видео

Как изменились победители «Фабрики звезд-1» за 16 лет: фотофакт-38

Фото: скриншот из видео

Михаил Гребенщиков

Как изменились победители «Фабрики звезд-1» за 16 лет: фотофакт-41

Фото: скриншот из видео

Как изменились победители «Фабрики звезд-1» за 16 лет: фотофакт-43

Фото: instagram.com/mikhail_grebenshchikov

# Звезды

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