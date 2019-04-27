Просто и вкусно. Пять рецептов блюд из трёх ингредиентов

Новости мира. С ранних лет детям объясняют, что у человека есть три базовых инстинкта. Существуют различия в выборе доминантной троицы, но в этот раз за основу возьмём потребности в питании, безопасности и размножении.

Современный человек проживает в доме, в нём безопасно. Мужчины и женщины образовывают семьи, чтобы размножаться. И, наконец, люди готовят себе пищу.

Если вы молодой человек, у которого есть девушка, наверняка вам доводилось слышать что-то вроде «да ты даже яичницу себе приготовить не в состоянии!». Вообще-то, это стереотип. И яичница далеко не всегда прилипает к сковороде.

Если вы считаете, что так больше не может продолжаться, но учиться готовить вам лень, то существует отличный способ выиграть кулинарную войну. Сейчас мы расскажем вам о пяти блюдах, для приготовления которых нужно взаимодействовать только с тремя ингредиентами.

Оригинальные супы: 3 простых рецепта из обычных овощей

Начнём с настоящего сурового мужского блюда – тушеная свинина. Это блюдо настолько мужественно, что почти излучает тестостерон. Вам понадобятся: свинина, пиво и соус барбекю. Мясо нужно нарезать на куски (маленькие или большие – на усмотрение повара), обжарить его на сковороде, а затем залить пивом. Тушить нужно 3-4 часа. Когда аромат сообщит о готовности мяса, извлечь его на тарелку и смешать с соусом. Вуаля!