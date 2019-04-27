Просто и вкусно. Пять рецептов блюд из трёх ингредиентов
Новости мира. С ранних лет детям объясняют, что у человека есть три базовых инстинкта. Существуют различия в выборе доминантной троицы, но в этот раз за основу возьмём потребности в питании, безопасности и размножении.
Современный человек проживает в доме, в нём безопасно. Мужчины и женщины образовывают семьи, чтобы размножаться. И, наконец, люди готовят себе пищу.
Если вы молодой человек, у которого есть девушка, наверняка вам доводилось слышать что-то вроде «да ты даже яичницу себе приготовить не в состоянии!». Вообще-то, это стереотип. И яичница далеко не всегда прилипает к сковороде.
Если вы считаете, что так больше не может продолжаться, но учиться готовить вам лень, то существует отличный способ выиграть кулинарную войну. Сейчас мы расскажем вам о пяти блюдах, для приготовления которых нужно взаимодействовать только с тремя ингредиентами.
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Начнём с настоящего сурового мужского блюда – тушеная свинина. Это блюдо настолько мужественно, что почти излучает тестостерон. Вам понадобятся: свинина, пиво и соус барбекю. Мясо нужно нарезать на куски (маленькие или большие – на усмотрение повара), обжарить его на сковороде, а затем залить пивом. Тушить нужно 3-4 часа. Когда аромат сообщит о готовности мяса, извлечь его на тарелку и смешать с соусом. Вуаля!
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Далее у нас глазированная курица. Вам понадобятся: курятина, кока-кола, соевый соус. Полкило ножек, крылышек или бёдрышек выложить на ёмкость и запекать в духовке до почти полной готовности. Затем достать ёмкость с курятиной, залить мясо кока-колой и вернуть его в духовку на полчаса. Когда курица будет готова – полить её соевым соусом. Готово!
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На этом с мясом закончим, но вдруг соевый соевый соус и соус барбекю уже наскучили? Тогда самое время похвастаться умением делать томатный соус. Вам понадобятся: 1 кг помидоров, 5 столовых ложек сливочного масла и луковица. Такая вот пропорция. Все ингредиенты порезать, смешать и выложить на сковороду. Готовить 45 минут на среднем огне. Всё это время нужно помешивать, а помидоры превращать в пюре. Когда блюдо превратится в единую массу – оно готово. Можно налетать!
Теперь пора разбавить приятную сытость после поедания мяса лёгким ягодным десертом. Вам понадобятся: клубника, сахар, взбитые сливки. Ягоды вымыть, присыпать сахаром или сахарной пудрой, залить взбитыми сливками и перемешать. Итадакимас!
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Напоследок сделаем ореховый мусс. Вам понадобятся: 250 мл кокосового молока или сливок, 3-4 столовые ложки кленового сиропа и 4-5 ложек арахисового масла. Смешать молоко и сироп, взбить их в блендере, добавить арахисовое масло и перемешать. Важно! Арахисовая аллергия является очень распространённой, поэтому, угощая кого-нибудь этим блюдом, нужно сперва уточнить, нет ли у человека аллергии. Приятного аппетита!
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На этом с простыми рецептами закончили. Но если однажды вы вернётесь сюда с решимостью сотворить настоящее съестное произведение искусства или просто попробовать приготовить что-нибудь более сложное, у нас есть для вас несколько рецептов – здесь подробнее.