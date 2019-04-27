Попробуйте найти её. Сова замаскировалась на дереве и покорила сеть

Вышедшая на пенсию школьная учительница была в восторге, что нашла серую сову, мирно отдыхающую в расщелине дерева.

Женщина рассказала, что она была взволнована, когда заметила почти неприметную сову.

Она сказала: «Этой весной было очень холодно, небо – постоянно серое. Но в тот день, когда я сделала снимки, ярко светило солнце, а небо было ясным. Сова спала и наслаждалась теплом солнца. Я была в восторге, что нашла ее, особенно учитывая то, насколько хорошо она замаскировалась».

«Мне нравится фотографировать любых представителей дикой природы, которых я могу обнаружить, но обычно это птицы, которых легче всего найти в городе».

Совы обычно маскируются, чтобы спрятаться от хищников, однако эта тактика также помогает им спрятаться от добычи перед атакой.