Попробуйте найти её. Сова замаскировалась на дереве и покорила сеть

Спящая сова привела интернет-пользователей в восторг. Она замаскировалась в стволе дерева.
По информации Daily Mail, 67-летняя Элис Маккей сделала снимок совы в заповеднике «Британия» в своем родном городе Оттаве.
Вышедшая на пенсию школьная учительница была в восторге, что нашла серую сову, мирно отдыхающую в расщелине дерева.
Фото: Alice McKay/ Caters
Женщина рассказала, что она была взволнована, когда заметила почти неприметную сову.
Она сказала: «Этой весной было очень холодно, небо – постоянно серое. Но в тот день, когда я сделала снимки, ярко светило солнце, а небо было ясным. Сова спала и наслаждалась теплом солнца. Я была в восторге, что нашла ее, особенно учитывая то, насколько хорошо она замаскировалась».
«Мне нравится фотографировать любых представителей дикой природы, которых я могу обнаружить, но обычно это птицы, которых легче всего найти в городе».
Совы обычно маскируются, чтобы спрятаться от хищников, однако эта тактика также помогает им спрятаться от добычи перед атакой.
Фото: Alice McKay/ Caters
В настоящее время в мире насчитывается около 200 видов сов, в Канаде живут 16 видов.
Помимо способности прятаться на виду, совы также обладают особо развитыми перьями, которые позволяют им бесшумно летать и ловить добычу.
Душераздирающий момент. Обезьяна пытается остановить экскаватор, который вырубает её родной лес (смотрите здесь).