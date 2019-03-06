«Вы пьёте суп, кушаете стакан»: съедобная посуда и ещё 5 экологичных новинок в Минске
Во всем мире ежегодно выбрасывают 120 млрд. одноразовых стаканчиков. В одном из столичных заведений с уличной едой придумали невероятный, на первый взгляд, способ защиты от мусора. Здесь используется съедобная посуда! Съел суп – съешь стаканчик!
Подробнее – в программе «Минск и минчане».
Оксана Борко, соучредитель проекта «Супы в съедобных стаканах»:
Вы пьёте суп, кушаете стакан. Никаких, практически, отходов нет. Мы их минимизируем. Новичкам мы всегда даём ложечку. Но это экологически чистая ложечка, состоящая из биоразлагаемых материалов.
Стаканчик сделан из теста, которое не содержит ни дрожжей, ни яиц, нет здесь ни красителей, ни консервантов. А яркий жёлтый цвет, благодаря куркуме.
Оксана Борко:
Почему такой цвет – это куркума. В заведении готовятся стаканчики с добавлением спирулины – это зелёные. С добавлением сока свёклы – они насыщенно свекольные.
В Европе сегодня набирают популярность стаканчики из желатина. В них подаются фруктовые напитки. В Японии и вовсе в большинстве кафе отказались от обычной посуды в пользу галет. Такие тарелки и стаканы не пропускают жидкость около 30 минут. Понятно, что посетители не засиживаются. Минчане, впрочем, тоже приветствуют подобные тренды и сами не остаются в стороне.
Минчане:
– Если бы люди чаще убирали за собой, когда используют одноразовую посуду, может быть, тогда было бы хорошо.
– Я считаю, что надо отказаться от полиэтиленовых пакетов для защиты окружающей среды.
– Полиэтиленовый пакет нужно выкидывать отдельно в мусорный ящик.
– Раздельно выбрасывать мусор. Надо и детям объяснять, и самим. Если эти баки стоят, значит, их надо использовать.
Съёмочная группа программы «Минск и минчане» посетила небольшой сувенирный магазинчик с ремесленными товарами.
Здесь каждая вещица – это не только покупка на память, но и вклад в экологию. На полках даже можно найти альтернативу пластиковым трубочкам для питья.
Наталья Горячая, руководитель магазина-кофейни:
Металлические трубочки, которые можно использовать бесконечно долго. К ним прилагается симпатичный ёршик. И всё это можно носить с собой, например, в текстильном мешочке. Каждый день можно носить их с собой, пользоваться этими приборами, просто помыть их в раковине. Всё это очень удобно, многоразово и экологично.
Экотему в магазине продолжают металлические китайские палочки, многоразовые восковые салфетки, текстильные мешочки для орехов и сухофруктов, сумки-шопперы.
Наталья Горячая:
Те материалы, которые мы используем, мы старались сделать всё максимально экологичным: минимум пластика, минимум вредных веществ.
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