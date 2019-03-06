«Вы пьёте суп, кушаете стакан»: съедобная посуда и ещё 5 экологичных новинок в Минске

Оксана Борко, соучредитель проекта «Супы в съедобных стаканах»: Вы пьёте суп, кушаете стакан. Никаких, практически, отходов нет. Мы их минимизируем. Новичкам мы всегда даём ложечку. Но это экологически чистая ложечка, состоящая из биоразлагаемых материалов.

Во всем мире ежегодно выбрасывают 120 млрд. одноразовых стаканчиков. В одном из столичных заведений с уличной едой придумали невероятный, на первый взгляд, способ защиты от мусора. Здесь используется съедобная посуда! Съел суп – съешь стаканчик!

Стаканчик сделан из теста, которое не содержит ни дрожжей, ни яиц, нет здесь ни красителей, ни консервантов. А яркий жёлтый цвет, благодаря куркуме.

В Европе сегодня набирают популярность стаканчики из желатина. В них подаются фруктовые напитки. В Японии и вовсе в большинстве кафе отказались от обычной посуды в пользу галет. Такие тарелки и стаканы не пропускают жидкость около 30 минут. Понятно, что посетители не засиживаются. Минчане, впрочем, тоже приветствуют подобные тренды и сами не остаются в стороне.

Оксана Борко: Почему такой цвет – это куркума. В заведении готовятся стаканчики с добавлением спирулины – это зелёные. С добавлением сока свёклы – они насыщенно свекольные.

Минчане:

– Если бы люди чаще убирали за собой, когда используют одноразовую посуду, может быть, тогда было бы хорошо.

– Я считаю, что надо отказаться от полиэтиленовых пакетов для защиты окружающей среды.

– Полиэтиленовый пакет нужно выкидывать отдельно в мусорный ящик.

– Раздельно выбрасывать мусор. Надо и детям объяснять, и самим. Если эти баки стоят, значит, их надо использовать.

Съёмочная группа программы «Минск и минчане» посетила небольшой сувенирный магазинчик с ремесленными товарами.