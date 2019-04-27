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Скандал на «Голос. Дети». Зрители сомневаются в честности победы дочери Алсу

27 апреля 2019 09:32
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Новости России. Десятилетняя дочь Алсу Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы стала победительницей шестого сезона музыкального проекта «Голос. Дети». В суперфинале юная артистка исполнила песню Дианы Гурцкой «Ты здесь».  

Скандал на «Голос. Дети». Зрители сомневаются в честности победы дочери Алсу-1

Фото: instagram.com/alsou_a  

Победа Абрамовой стала неожиданностью для зрителей, которые предполагали, что шоу выиграет подопечный Валерия Меладзе Ержан Максим с композицией Лары Фабиан «Adagio». В соцсетях пользователи усомнились в честности подсчёта голосов. Своё несогласие с результатами выразил и Максим Галкин.  

«Я потрясен тем, как пел Ержан Максим. Природный, невероятный голос, я просто поражён. Я могу сказать, что это очень нервно, и я постараюсь сделать всё, чтобы мои дети никогда ни в каких конкурсах не участвовали, потому что это невыносимо больно, особенно когда несправедливо», – сказал Галкин, опубликовав видео своей прогулки в сториз.  

Наставница Абрамовой не стала комментировать победу своей подопечной. Вместо этого Светлана опубликовала на своей странице в Instagram фотографии двух других своих учеников.  

Как сообщают СМИ, из-за возникшего недовольства будет проведён пересчёт голосов.  

# Звезды # калейдоскоп # Микелла Абрамова # Максим Галкин # Светлана Лобода

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