Скандал на «Голос. Дети». Зрители сомневаются в честности победы дочери Алсу

Победа Абрамовой стала неожиданностью для зрителей, которые предполагали, что шоу выиграет подопечный Валерия Меладзе Ержан Максим с композицией Лары Фабиан «Adagio». В соцсетях пользователи усомнились в честности подсчёта голосов. Своё несогласие с результатами выразил и Максим Галкин.

«Я потрясен тем, как пел Ержан Максим. Природный, невероятный голос, я просто поражён. Я могу сказать, что это очень нервно, и я постараюсь сделать всё, чтобы мои дети никогда ни в каких конкурсах не участвовали, потому что это невыносимо больно, особенно когда несправедливо», – сказал Галкин, опубликовав видео своей прогулки в сториз.

Наставница Абрамовой не стала комментировать победу своей подопечной. Вместо этого Светлана опубликовала на своей странице в Instagram фотографии двух других своих учеников.

Как сообщают СМИ, из-за возникшего недовольства будет проведён пересчёт голосов.