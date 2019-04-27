Почему важно, чтобы ребёнок сам выбирал себе причёску?

Какие прически можно делать детям, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Какую причёску сделать, чтобы молодо выглядеть?

Анатолий Лазарев, парикмахер-модельер:

Что касается чувствительности детей, я считаю, что с ними нужно работать очень тонко и давать им максимальную свободу в выборе стиля. Когда мы работаем с детьми, они сами могут сделать выбор. Мы, когда работаем с детьми в салоне, предоставляем доступ к определённому приложению. И мы вот говорим: какую причёску он бы хотел видеть у себя на голове, какой нравится образ. Технически пока это не решено, потому что более профессионально это изображение будет, когда появится возможность видеть его в 3D. Плоскостное изображение не даст картинки. Но ребёнок может визуализировать, дать определённое направление мастеру. Я считаю, что нужно развивать в детях креативность и, ни в коем случае, не зажимать их в плане цвета волос. Это развивает в детях смелость, креативность мышления, свободу мышления, самовыражение.