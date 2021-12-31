Выглядят блюда необычно. Три простых рецепта для новогоднего стола
Александра Каштанова, СТВ:
Вот я и добралась до своей кухни. Как и обещала, сегодня буду делиться интересными рецептами. Самое главное, чтобы они были легкими и вкусными. В новогоднем меню у нас пирог, салат и закуска. Все будет красиво и максимально просто.
Пирог с базиликом и томатами
Первое блюдо – пирог с базиликом и томатами. Для этого нам понадобятся готовое слоеное тесто, разноцветные томаты, козий сыр с зеленью, базилик, красный лук, прованские травы, немного сливок и маслины.
Сначала мы придадим нашему пирогу форму пиццы. Посыпаем прованскими травами наше тесто, распределяем по всему периметру. Сейчас начнется самое интересное: мы переворачиваем наш лист теста, в середину прикладываем что-то круглой формы и слегка надавливаем, чтобы получился красивый круг. Теперь представим, что это у нас пицца или торт и делаем надрезы. Делим кружок на импровизированные кусочки.
Приступаем к начинке. Для этого нам нужен козий сыр и немного сливок. Берем форму для запекания и перекладываем наш пирог вместе с пекарской бумагой туда. Начинку надо распределить по всему тесту. Теперь основной ингредиент, в честь которого мы и назвали пирог, – это томат. Нарезанные помидоры отправляем в отдельную посуду. Приступаем к маслинам. Красный лук нарезаем тонко на полукольца. Заправляем начинку оливковым маслом. Выкладываем начинку по всему пирогу по кругу. Зону, которую разрезали, не трогаем.
Сейчас начинается процедура, которая делает наш пирог максимально оригинальным. Аккуратно заворачиваем наши треугольники. Пирог готов. Отправляем в духовку на 25-30 минут.
Салат «Мандарин»
Пока пирог готовится, приступаем ко второму блюду. На очереди необычный салат, называется «Мандарин». Этим блюдом вы явно удивите своих гостей.
Для нашего необычного блюда нам понадобятся куриная грудка, твердый сыр, отварные яйца, вареная морковь, укроп, майонез. Приступаем к нарезанию курицы. В год Тигра предпочтительнее, чтобы на столе были блюда из мяса – курица, баранина, свинина, телятина, индейка. А с рыбными блюдами вопрос, потому что тигр рыбу не ест. Чтобы не гневить символ года, постарайтесь избежать или аккуратно есть рыбу, чтобы Тигр об этом не узнал.
Теперь на очереди яйца. С ними поступаем так же, как и с курицей. Сырная стружка готова. Измельчаем укроп, он отправляется туда же. Заправляем наш салат майонезом, смешиваем получившуюся массу. Из этой массы будем делать «мандарины», а чтобы кожура была оранжевая, возьмем морковь. Выкладываем натертую морковь, которая должна послужить кожурой для «мандарина», сверху кладем салат. Изначально его нужно сформировать – кладем в серединку и приступаем к волшебству.
Канапе
Готовим наше третье блюдо. Оно особенно понравится детям, потому что тут можно проявить фантазию, смекалку. Сделать того, кого хотите. Сегодня у нас снеговик и пингвин. Для канапе нам понадобятся маленькие шарики моцареллы, томаты, отварная морковь, маслины. Берем одну маслину, делаем надрез. Это будет своеобразный пиджачок у нашего пингвина, делаем ему мордочку.
Теперь делаем снеговика. Для него тоже берем морковные ножки, два шарика моцареллы. Вот такая забавная армия из пингвинов и снеговиков у нас получилась. Надеюсь, что ребята оценят этот шедевр. Возможно, они ожидали чего-то более изысканного. Но мне кажется, что такой прекрасный пингвинчик понравится не только взрослым, но и детям.