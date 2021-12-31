Выглядят блюда необычно. Три простых рецепта для новогоднего стола

Александра Каштанова, СТВ: Вот я и добралась до своей кухни. Как и обещала, сегодня буду делиться интересными рецептами. Самое главное, чтобы они были легкими и вкусными. В новогоднем меню у нас пирог, салат и закуска. Все будет красиво и максимально просто.

Пирог с базиликом и томатами

Первое блюдо – пирог с базиликом и томатами. Для этого нам понадобятся готовое слоеное тесто, разноцветные томаты, козий сыр с зеленью, базилик, красный лук, прованские травы, немного сливок и маслины.

Сначала мы придадим нашему пирогу форму пиццы. Посыпаем прованскими травами наше тесто, распределяем по всему периметру. Сейчас начнется самое интересное: мы переворачиваем наш лист теста, в середину прикладываем что-то круглой формы и слегка надавливаем, чтобы получился красивый круг. Теперь представим, что это у нас пицца или торт и делаем надрезы. Делим кружок на импровизированные кусочки.

Приступаем к начинке. Для этого нам нужен козий сыр и немного сливок. Берем форму для запекания и перекладываем наш пирог вместе с пекарской бумагой туда. Начинку надо распределить по всему тесту. Теперь основной ингредиент, в честь которого мы и назвали пирог, – это томат. Нарезанные помидоры отправляем в отдельную посуду. Приступаем к маслинам. Красный лук нарезаем тонко на полукольца. Заправляем начинку оливковым маслом. Выкладываем начинку по всему пирогу по кругу. Зону, которую разрезали, не трогаем.

Сейчас начинается процедура, которая делает наш пирог максимально оригинальным. Аккуратно заворачиваем наши треугольники. Пирог готов. Отправляем в духовку на 25-30 минут.