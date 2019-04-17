Полезный кофе с кунжутным молоком, который можно пить даже детям

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:

Приготовим необычный кофе, который можно пить детям. Будем готовить из цикория. Цикорий – это не кофе, но по вкусу не отличишь. Главная фишка в том, что наш кофе будет полезным. Можно использовать молотый цикорий и сварить кофе в турке, но я выбрала другой вариант – растворимый цикорий и сейчас мы добавим его в чашку. 1/3 чайной ложки на чашечку разведем теплой водичкой. Можно приготовить с обычным молоком, но мы добавим кунжутное молоко, потому что в кунжуте содержится очень много кальция.