Прямой эфир

Полезный кофе с кунжутным молоком, который можно пить даже детям

17 апреля 2019 07:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Приготовим необычный кофе, который можно пить детям. Будем готовить из цикория. Цикорий это не кофе, но по вкусу не отличишь. Главная фишка в том, что наш кофе будет полезным. Можно использовать молотый цикорий и сварить кофе в турке, но я выбрала другой вариант растворимый цикорий и сейчас мы добавим его в чашку. 1/3 чайной ложки на чашечку разведем теплой водичкой. Можно приготовить с обычным молоком, но мы добавим кунжутное молоко, потому что в кунжуте содержится очень много кальция.    

Полезный кофе с кунжутным молоком, который можно пить даже детям-1

Предварительно кунжут нужно замочить в воде на ночь. У нас получилась 1/3 стакана кунжута и добавим стакан воды.  

Полезный кофе с кунжутным молоком, который можно пить даже детям-4

И это все взбиваем блендером. Наше молоко готово. Процеживаем через сито и немного подогреем.   

Полезный кофе с кунжутным молоком, который можно пить даже детям-7

Как приготовить полезный кофе с кунжутным молоком? Узнаете, посмотрев видеоматериал.   

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Фотофакт # Рецепты

Другие новости рубрики

Все новости
Готовим ленивые финские блины со взбитыми сливками. Пошаговый рецепт
17 апреля 2019 07:10

Готовим ленивые финские блины со взбитыми сливками. Пошаговый рецепт

Готовим форшмак с бородинским хлебом. Пошаговый рецепт
11 апреля 2019 07:06

Готовим форшмак с бородинским хлебом. Пошаговый рецепт

Постный завтрак: готовим тефтели из чечевицы и риса с вкусным соусом. Пошаговый рецепт
10 апреля 2019 08:29

Постный завтрак: готовим тефтели из чечевицы и риса с вкусным соусом. Пошаговый рецепт