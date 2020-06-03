Прошло почти 43 года. Вот как сейчас выглядят актёры из фильма «Служебный роман»

Более 40 лет назад, в 1977 году, на экраны вышел советский фильм под названием «Служебный роман». И следующий год прошёл под знаком этой кинокартины. Она стала лидером проката 1978 года, фильм посмотрели более 58 миллионов зрителей.

Сложно сказать, чем эта лирическая комедия так зацепила жителей Советского Союза. Возможно, интересным сюжетом. Может быть, отличными актёрами. Может, режиссёрской работой и музыкальным сопровождением.

Маленькая, но важная деталь «Служебного романа». О чём говорит картина в доме Калугиной?

Наверняка ясно только одно – «Служебный роман» очень понравился людям. Понравился так сильно, что и сейчас эту кинокартину часто показывают по телевидению. И поскольку прошло уже много лет, мы захотели узнать, как теперь выглядят актёры, сыгравшие ключевых персонажей в этом фильме.

Анатолий Новосельцев – Андрей Мягков