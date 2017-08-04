10 высказываний Олега Басилашвили о кино и людях

Олег Басилашвили – удивительный человек и талантливый артист, следить за творчеством которого невероятно интересно. За шестьдесят лет он сыграл множество ролей в театре и кино, снимался у многих знаменитых советских режиссеров, был другом и верным соратником Эльдара Рязанова, а его Воланд из «Мастера и Маргариты» Владимира Бортко стал эталонным воплощением этого сложного персонажа. 5 и 6 августа на нашем канале вы сможете увидеть один из главных фильмов Олега Валериановича – драматическую мелодраму «Вокзал для двоих».

«Вокзал для двоих». Фото: kinopoisk.ru

А перед просмотром мы предлагаем вашему вниманию несколько остроумных и глубоких высказываний Олега Басилашвили о самом важном. «Часто спрашивают, какие роли вы больше любите: комедийные, трагедийные, характерные. Я считаю, что любая роль — характерная, даже Ромео или чеховский дядя Ваня. В каждом есть характер, который надо обнаружить, и это самое трудное. Чтобы докопаться до «зерна» персонажа, надо проделать огромный объем работы. Это тяжелейший труд, но этому никто не верит. Не убеждают даже слова Маяковского «изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды». Так и актер».

Фото: film.cmlt.tv

«Я считаю, что любой нормальный актер всегда не до конца в себе уверен. Наша профессия — это испытание. И большое счастье, если ты это испытание выдерживаешь». «Воланд грустный и бесконечно одинокий. Ему жалко людей, особенно Маргариту. Поэтому он сделал все, что мог для нее и ее Мастера: он дал им покой. Почему покой, а не свет? Не заслужили».

«Вокзал для двоих». Фото: kinopoisk.ru

«Годы, годы учения ненавистной математике – поезд вышел из точки А в точку Б, в бассейн вливается и из него же выливается вода, бесконечные велосипедисты, колхозники доставляли мне массу страданий». «Братцы, может, в этом все дело? Может, попробовать не воровать? Я понимаю, что трудно пойти на такой эксперимент, но, может, рискнем, а?» «Каждому важно, чтобы все переживали то же, что и ты сам».

Фото: 2queens.ru

«Думаю, это одна из самых значительных ценностей нашей сегодняшней жизни – обилие и разнообразие книг на прилавках, возможность читать, сравнивать, делать самостоятельные выводы». «Нынешнее телевидение – это либо, в лучшем случае, – шоу с деньгами, либо намеренно растлевающие душу зрителя зрелища. Я задаю себе вопрос: это что – политика целенаправленного превращения народа в тупую толпу, орущую «хлеба и зрелищ!»?! Да, этой толпой легко управлять. Но еще легче потерять народ. Потерять страну…»

«Вокзал для двоих». Фото: kinopoisk.ru