Жена хотела, чтобы в доме было больше воздуха. Но муж не в восторге от её идеи
Австралиец Брэд Кернс ведёт блог о воспитании детей и семейной жизни. Недавно мужчина осознал, что поддерживать хорошие отношения – это действительно труд.
На своей странице в Instagram Кернс рассказал, как однажды в его дом ворвались растения. Всё бы ничего, да только, по словам Брэда, они словно из времён юрского периода. Более того, супруга захотела поставить эти растения возле кровати, так что по ночам они щекотали лицо мужчины.
Фото: instagram.com/dadmumofficial
Фото: instagram.com/dadmumofficial
Фото: instagram.com/dadmumofficial
К счастью для австралийца, который уже подумывал о сжигании нового приобретения жены, ситуация разрешилась сама собой. Женщина подумала, что растения в спальне смотрятся не так хорошо, как подвесные светильники. Поэтому растения отправились на балкон.
Фото: instagram.com/dadmumofficial
О сложностях семейной жизни не понаслышке знает и мэр США.
Мужчина попросил жителей города не выходить из дома без надобности, а его супруга отправилась веселиться в таверну – здесь подробнее.