Жена хотела, чтобы в доме было больше воздуха. Но муж не в восторге от её идеи

Австралиец Брэд Кернс ведёт блог о воспитании детей и семейной жизни. Недавно мужчина осознал, что поддерживать хорошие отношения – это действительно труд.

На своей странице в Instagram Кернс рассказал, как однажды в его дом ворвались растения. Всё бы ничего, да только, по словам Брэда, они словно из времён юрского периода. Более того, супруга захотела поставить эти растения возле кровати, так что по ночам они щекотали лицо мужчины.